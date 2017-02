Štuhecová má malý glóbus za kombinaci, obě Češky maximum

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Kateřina Pauláthová i Pavla Klicnarová dosáhly v Crans Montaně na své nejlepší výsledky ve Světovém poháru.

Crans Montana - Vítězkou kombinace v sezoně Světového poháru lyžařek je Slovinka Ilka Štuhecová. Ve třetím a posledním závodu v Crans Montaně jí po triumfu a druhém místě stačil k celkovému prvenství bronzový stupeň.

Závod vyhrála trojnásobná mistryně světa ve slalomu Mikaela Shiffrinová z USA, na svá maxima v seriálu dosáhly obě Češky Kateřina Pauláthová a Pavla Klicnarová. Pauláthová skončila dvacátá, Klicnarová poslední z klasifikovaných lyžařek, šestadvacátá.

Úřadující mistryně světa ve sjezdu Štuhecová získala premiérový malý křišťálový glóbus v kariéře. Po dopoledním super-G byla druhá a po solidním slalomu se mohla radovat. V konečném hodnocení kombinace porazila o 20 bodů dnes stříbrnou Italku Federicu Brignoneovou.

SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - kombinace:

1. Shiffrinová (USA) 2:07,16 (1:21,99+45,17), 2. Brignoneová (It.) -0,70 (1:22,34+45,52), 3. Štuhecová (Slovin.) -0,85 (1:21,05+46,96), 4. Gagnonová (Kan.) -0,89 (1:21,27+46,78), 5. Haaserová (Rak.) -1,45 (1:21,63+46,98), 6. Holdenerová (Švýc.) -1,54 (1:22,72+45,98), 7. Mowinckelová (Nor.) -1,77 (1:21,46+47,47), 8. Goggiaová -1,89 (1:20,69+48,36), 9. Bassinová (obě It.) -2,00 (1:22,11+47,05), 10. Tvibergová (Nor.) -2,23 (1:22,65+46,74), …20. Pauláthová -4,61 (1:24,34+47,43), 26. Klicnarová (obě ČR) -8,20 (1:24,70+50,66).

Konečné pořadí kombinace (po 3 závodech): 1. Štuhecová 240, 2. Brignoneová 220, 3. Holdenerová 140, 4. Kirchgasserová (Rak.) 105, 5. Gisinová (Švýc.) 104, 6. Shiffrinová 100, …36. Pauláthová 14, 50. Klicnarová 5.

Průběžné pořadí SP (po 29 ze 37 závodů): 1. Shiffrinová 1323, 2. Štuhecová 1025, 3. Gutová (Švýc.) 1023, 4. Goggiaová 821, 5. Worleyová (Fr.) 736, 6. Weiratherová (Licht.) 640, …22. Strachová 282, 72. Ledecká (obě ČR) 61, 104. Pauláthová 14, 106. Dubovská (ČR) 13, 119. Klicnarová 5.

