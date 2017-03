Konec kariéry, nebo olympiáda? Jsem rozhodnutá, řekla Strachová

před 1 hodinou

Ukončit kariéru, nebo za rok bojovat na olympiádě? "Jsem víceméně rozhodnutá, ale nechám si to zatím pro sebe," uvedla Šárka Strachová.

Squaw Valley - Slalomářka Šárka Strachová má jasno, jestli po této sezoně ukončí kariéru, nebo za rok pojede na olympijské hry. Své rozhodnutí ale ještě neprozradila a těší se na finále Světového poháru do Aspenu.

Dvaatřicetiletá Strachová po pátém místě na mistrovství světa skončila v sobotu druhá ve slalomu Světového poháru v americkém Squaw Valley a dosáhla na nejlepší výsledek v sezoně. Stupně vítězů ale její uvažování o kariéře neovlivnily.

"Hlavu mi to nezamotalo. Jsem víceméně rozhodnutá, ale nechám si to zatím pro sebe. Teď si chci užít krásný výsledek a koncentrovat se na poslední závod sezony a poté budu řešit všechno ostatní," řekla Strachová na facebooku cestou do San Francisca, kde před přesunem do Aspenu stráví dva dny.

Byla ráda, že v Kalifornii navázala na výkon z šampionátu ve Svatém Mořici, kde především ve druhém kole zajela skvěle. "Měla jsem z něho dobrý pocit a snažila jsem si ho vzít sem s sebou," řekla bývalá mistryně světa.

Blíží se poslední slalom sezony

Po MS měla krátkou pauzu, trénovala tradičně v Rakousku a odlet do USA musela o pár dnů odložit. "Napadlo tam metr a půl sněhu," vysvětlila. A po příjezdu do Squaw Valley ještě nasněžilo. "Zažili tady pohádkovou zimu," řekla.

Na závod vyšlo sluníčko a výrazně se oteplilo. "Proto to bylo velmi náročné. Už jenom tím, že bylo obrovské teplo. Ve stínu bylo patnáct stupňů. První kolo bylo strašně fajn, trať totiž byla ještě zmrzlá. Možná, že jsem mohla víc riskovat, aby ztráta byla třeba kolem půl vteřiny," řekla bronzová olympijská medailistka.

Po první jízdě figurovala na čtvrtém místě. Ve druhém kole už trať pod paprsky slunce měkla, pořadatelé museli sníh solit, přesto se tvořily u tyčí díry. "Zkoušela jsem riskovat a bojovat a opravdu to byl boj," řekla Strachová, ale jízdu zvládla.

Po dojezdu vedla o pět setin před Rakušankou Bernadette Schildovou. Na startu zbyly už jen tři soupeřky a Češka věřila, že by to mohlo na "bednu" vyjít. "Když bude trošku přát štěstí, a štěstí přálo," komentovala Strachová vypadnutí Slovenky Petry Vlhové a Švýcarky Wendy Holdenerové těsně před cílem.

Po slalomu absolvovala vyhlášení, dopingovou kontrolu a tiskovou konferenci. Sedla do auta a s fyzioterapeutkou Vendulou Hrubšovou zamířily do San Francisca. "Na památky a pak přeletíme přímo do Aspenu," řekla a dodala: "Na své rakouské trenéry prásknu, že vyrazili do kasina. Doufám, že vše pořádně oslaví."

V Aspenu ji čeká příští sobotu poslední slalom sezony. "Na tohle středisko mám krásné vzpomínky, dvakrát jsem tam vyhrála," připomněla triumfy z let 2008 a 2009. "Chci na start nastoupit s dobrým pocitem," přála si.

