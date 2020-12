Staré brusle nosí Sáblíková stále s sebou. V divné sezoně ji čekají jen čtyři závody

Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká sezona, jakou v kariéře zatím nezažila. Celá se omezí na čtyři velké závody v nizozemském Heerenveenu, sportovce čeká pět týdnů v bublině. Volnější program využila Sáblíková před Vánocemi k pečení cukroví a nakupování dárků. „Vánoce by mohly začít klidně zítra,“ hlásí.

"Je to sezona plná překvapení. Program není stabilní, pořád se to mění a je to strašně těžké," přiznává třiatřicetiletá závodnice, která má ráda především svůj klid, kterého se jí v hektické koronavirové době nedostává. "Jsem zvyklá na svou přípravu. Něco, co mám zaběhnuté po léta. Celé se to teď zbortilo," popisuje.

I přes potíže způsobené nečekanými podmínkami a nucenou karanténu se Sáblíkové, která chvíli trénovala i s italskými rychlobruslařkami, podařilo v rámci možností připravit na zkrácenou sezonu.

"Naježděno mám celkem dost. Najela jsem super kilometry, ale ne tam, kde jsem byla zvyklá trénovat. To člověku nepřidá. Navíc mám málo závodů. Tím, že se celá sezona posunula, se připravuju prakticky jen na mistrovství světa," přibližuje.

Po šesti letech také jezdí v nových bruslích. "Zvykla jsem si, jezdí se mi na nich stále líp. Nicméně staré brusle nosím pořád s sebou, a jakmile mi to nepůjde, jsem ochotná je zase změnit zpátky," směje se.

Podobně jako další sporty i rychlobruslení přistoupilo k upravení programu a řada obvyklých závodů se nepojede. Na závodníky čekají dva podniky Světového poháru, mistrovství Evropy a mistrovství světa. "Jsem zvědavá, jak to bude vypadat," říká česká závodnice.

Zredukování počtu závodů se značně dotklo pětikilometrové trati, ve které Sáblíková vyniká a z níž má ve sbírce deset zlatých medailí z mistrovství světa. Nově se nepojedou kvalifikace, které se započítávají z posledního mistrovství světa, část rychlobruslařek se do finále dostane díky postavení v žebříčku Světového poháru. Pětka se pojede pouze ve finále mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Stejně jako řada dalších sportovců se Sáblíková musí připravit na život v bublině, do které by se měli všichni rychlobruslaři uzavřít v lednu a strávit v ní pět týdnů. "Budeme znát jenom hotel a dráhu, dráhu a hotel. Maximálně snad budeme moci jet někam na kole, ale nebudeme se smět zastavit ani s nikým potkat," vysvětluje Sáblíková.

Závody se uskuteční v nizozemském Heerenveenu, kde si v březnu v hale Thialf dojela pro třináctý triumf v hodnocení Světovém poháru. Domácí závodnice zde trénují v kuse už od října.

"Mají na tom ledě naježděno. Mohou si vyzkoušet, co jim sedí nejvíce. Má to ale i svá proti. Musí pro ně zároveň být těžké neustále trénovat na jedné dráze. Nemůžou nikam cestovat, budeme to mít všichni těžké," přemítá.

"Pořád si to nedovedu představit, být tak dlouho na jednom místě. Bude to psychicky náročné. Můžeme si sebou vzít knížky a stolní hry, otázkou je, jestli i na to nebude těch pět týdnů moc dlouhých," přemýšlí o podobě bubliny, ve které bude na přelomu ledna a února.

Díky nezvyklé sezoně má dost času přichystat se na Vánoce, což se jí jinak při nabitém programu většinou nedaří bez stresu. "Vánoce jsou zvláštní tím, že jsem tak brzo doma. Není to pro mě letos výjimečně stres, mám na všechno dost času a ne tři, čtyři dny. Mám napečených celkem hodně druhů. Perníčky, vanilkové rohlíčky, kokosové koule, linecké normální i čokoládové. Brácha už přijel na košt, takže je to dobré," prozrazuje.

"Jak mě sportovní situace trápí, tak jsem ráda, že si po sedmnácti letech můžu užít Vánoce tak dlouho. Za normálních okolností bych neměla nakoupené vánoční dárky, ale tentokrát už mám všechno. Vánoce by mohly začít klidně zítra," těší se.