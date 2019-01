Pomůže kočičí knír? Samková plánuje první medaili z mistrovství světa

před 31 minutami

Snowboardcrossařce Evě Samkové chybí k dokonalosti jediná věc - medaile z mistrovství světa. Olympijská vítězka a královna Světového poháru se pokusí vystoupat na vytoužené stupně vítězů na světovém šampionátu na přelomu ledna a února na americké půdě v Solitude.

"Plánujeme, že budu mít medaili," řekla pětadvacetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová z loňských her v jihokorejském Pchjongčchangu na dnešním představení partnerství Českého olympijského výboru s automobilkou Toyota.

Na mistrovství světa Samková startovala čtyřikrát a nejlépe zajela při premiéře v roce 2011, kdy byla v La Molině pátá. O dva roky později skončila sedmá, posléze šestá a předloni v Sierra Nevadě až dvanáctá. "Mistrovství není zakleté. Když jsem začínala jezdit svěťáky, tak jsem se nedostávala do finále a měla jsem pocit, že jsem královna malých finále, a už nejsem. Věci se mění," řekla Samková.

Od bronzu v Koreji jela ve Světovém poháru čtyři závody a třikrát vyhrála. I to jí dodává sebevědomí. Před vánočními svátky dojela druhá a vyhrála v italské Cervinii. "To je fajn. Nebráním se tomu, když to takhle jde."

Světový pohár ve snowboardcrossu pokračuje až po mistrovství světa. Samkové nevadí, že se do té doby už další závod nejede. "Jsme na to poměrně zvyklí. Mám v paměti přípravu a stačí jeden dva dny, abych si zvykla na sníh," podotkla.

Zajezdí si ještě na čerstvém sněhu v Krkonoších, na tři dny plánuje vyrazit do Rakouska a 18. ledna odletí do Colorada na závěrečný kemp. "Odtud se přesuneme přes kopec do Solitude, kde to mám ráda," připomněla tamní vítězství v závodu Světového poháru z ledna 2017. "Málem jsem se tehdy kvůli sněžení nedostala na kopec, ale po čtyřech hodinách se závod odjel," vzpomínala.

Na závodech v Cervinii měla znovu problémy s rameny, které jí přes bandáže vypadávají. S něčím podobným proto musí počítat i na mistrovství světa. "Kdyžtak pojedu zezadu. Ramena budou dobrá, až přestanu závodit," smála se.

Na startu Samkovou každý z fanoušků pozná podle tradičního knírku, namalovaného fixou pod nosem. Ještě nemá daný jeho styl. "Teď jsem měla myší. Konečně jsem byla roztomilá. Povedlo se to, tak možná bude nějaký kočičí," uvažovala.

Radost před dalšími závody měla i z uvedení osmidílné cestovatelské show Alpami nejen za sněhem na ČT2. Se svým manažerem a dvojnásobným mistrem světa ve skikrosu Tomášem Krausem je průvodkyní po Alpách. "Lidem ukazujeme poměrně krásné destinace a že tam je co dělat," konstatovala Samková.