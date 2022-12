Adamczyková skončila při návratu do SP ve čtvrtfinále. Závod ovlivnily vítr a mlha

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková, která se vrátila do Světového poháru rok po vážném zranění, vypadla v závodu ve francouzském Les Deux Alpes ve čtvrtfinále.

Olympijská vítězka ze Soči, jenž vynechala většinu minulé sezony kvůli zlomeninám obou nohou u kotníků, nestačila v těžkých podmínkách na pozdější vítězku celého podniku Josie Baffovou z Austrálie a Švýcarku Laru Casanovovou.

"Jsem ráda, že jsem to odjela, že mi nic nestalo. Pocit dobrý, výsledek nic moc oproti tomu, na co jsem zvyklá. Ale myslím, že na první svěťák dobré a že se to bude jenom zlepšovat," zhodnotila Adamczyková v nahrávce pro média vstup do elitního seriálu po dlouhé pauze.

Hlavní závod byl ve Francii odložen ze soboty kvůli nepříznivému počasí a dnes se musely závodnice vypořádat s hustou mlhou a silným větrem. Na startu chyběly například Američanka Stacey Gaskillová, Britka Charlotte Bankesová nebo Australanka Belle Brockhoffová.

Trojnásobná vítězka Světového poháru Adamczyková na rozdíl od nich čtvrtfinálovou jízdu nevzdala, od začátku však jela třetí a na nepostupové příčce dojela až do cíle. Nenavázala tak na páté místo z páteční kvalifikace. Minulý týden skončila třetí v závodě nižší kategorie FIS na Pitztalu.

"V tréninku jsem jela jednu hodně pomalou jízdu, takže jsem objela všechny skoky a do závodu jsem věděla, co kde dělat. V závodě už mi to jelo trošku líp, ale v porovnání s holkama, se kterýma jsem jela, to nejelo zas tak dobře. Snažila jsem se hned zavěsit za ně, ale nějak to nevyšlo," komentovala Adamczyková svou čtvrtfinálovou rozjížďku.

Devatenáctiletá Baffová se probojovala až do finále, kde porazila také dvojici Francouzek Chloé Trespeuchovou a Léu Castaovou. Australanka si připsala první triumf v SP v kariéře.

Mezi muži skončili v osmifinále Radek Houser a Kryštof Choura. Houser do závodu neodstartoval, Choura dojel třetí za Francouzem Aidanem Cholletem a Australanem Cameronem Boltonem. První závod sezony ovládl Martin Nörl z Německa.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Les Deux Alpes (Francie):

Muži: 1. Nörl (Něm.), 2. Visintin (It.), 3. Grondin (Kan.), 4. Eguibar (Šp.), …23. Choura, 32. Houser, v kvalifikaci 49. Koudelka (všichni ČR).

Ženy: 1. Baffová (Austr.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Castaová (Fr.), 4. Albrechtová (Švýc.), …10. Adamczyková, v kvalifikaci 23. Hopjáková (obě ČR).