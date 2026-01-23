Přeskočit na obsah
Benative
23. 1. Zdeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Fantastická Ledecká! Česká hvězda vítězí hned při prvním startu na prkně

Sport

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká hned při svém prvním startu na snowboardu v této sezoně vyhrála závod Světového poháru. Česká hvězda ovládla kvalifikaci paralelního obřího slalomu v rakouském Simonhöhe a soupeřkám nedala šanci ani ve vyřazovacích jízdách.

Ester Ledecká
Ester LedeckáFoto: Reuters
Reklama

Ledecká, která v této sezoně zatím závodila jen na lyžích, vyhrála kvalifikaci o 27 setin před Italkou Lucií Dalmassovou.

Její první soupeřkou ve vyřazovacích jízdách byla Švýcarka Flurina Bätschiová, Ledecká ji porazila o více než vteřinu a půl.

Ve čtvrtfinále začala lépe Jasmine Corattiová a na prvním mezičase těsně vedla, na druhém už byla v čele Ledecká a nakonec triumfovala o 61 setin.

V semifinále nastoupila proti Japonce Cubaki Mikiová a vyhrála o šestnáct setin.

Reklama
Reklama

V boji o zlato si s přehledem poradila i s Michelle Dekkerovou z Nizozemska, v cíli byla o 43 setin rychleji a slavila 30. triumf ve Světovém poháru.

Na prkně slavila pošestadvacáté, další čtyři vítězství v elitním seriálu přidala na lyžích.

Česko mělo poprvé v historii snowboardového SP na stupních vítězů dokonce dvě závodnice, Zuzana Maděrová obsadila třetí místo.

V kvalifikaci si vyjela sedmou pozici. Pak vyřadila švýcarskou snowboardistkou Julií Zoggovou, dvojnásobnou mistryní světa, i Lucciu Dalmassovou. Italka sice na prvním mezičase byla o dvě desetiny rychlejší, jenže pak chybovala a Češka si dojela pro postup s o více než osm vteřin lepším časem.

Reklama
Reklama

V boji o finále jela proti Dekkerové. Na prvním mezičase měla manko 21 setin, pak ztrátu stahovala, ovšem do cíle nedorazila. Obě závodnice vyjely na podobném místě z trati, na rozdíl od Češky ale protivnice neminula branku.

I v duelu o 3. místo ztrácela Maděrová na prvním mezičase 21 vteřin, tentokrát ale stíhací jízdu zvládla skvěle. Mikiovou zdolala a už potřetí v sezoně se prosadila na stupně vítězů.

Pro Ledeckou, která bude v únoru usilovat o třetí olympijské zlato na snowboardu za sebou, byl dnešní závod prvním na prkně od březnového mistrovství světa.

Ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a získala stříbro v paralelním slalomu.

Reklama
Reklama

V této sezoně zatím preferovala lyže a minulý týden se díky třetímu místu v super-G v Tarvisiu premiérově prosadila na stupně vítězů.

Paralelní obří slalom Ledecká ovládla podvacáté, šestkrát se radovala ve slalomu.

Více vítězství než ona mají v alpských disciplínách mezi ženami na kontě pouze Francouzka Karine Rubyová (53) a Němka Ramona Hofmeisterová (28).

Mezi muži Adam Počinek kvalifikací v Simonhöhe neprošel, vyhrál Ital Roland Fischnaller.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague

ŽIVĚPozvání Česka do Rady míru by se mohlo projednávat v pondělí

Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě ANO, SPD a Motoristů. Sdělil to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na dotaz, zda téma bude náplní pravidelné pondělní schůzky a jak dlouho potrvá diplomacii příprava rozvahy. Na té se domluvil s šéfem diplomacie premiér Andrej Babiš (ANO).

Belgium EU Summit
Belgium EU Summit
Belgium EU Summit

ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.

Reklama
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil

Exředitel Motola opouští vazbu, soud mu nařídil dohled

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce bude propuštěn z vazby. Příkaz k propuštění u jednoho z obviněných v motolské kauze už věznice v pátek obdržela, potvrdila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února.

Reklama
Reklama
Reklama