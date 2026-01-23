Fantastická Ledecká! Česká hvězda vítězí hned při prvním startu na prkně

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká hned při svém prvním startu na snowboardu v této sezoně vyhrála závod Světového poháru. Česká hvězda ovládla kvalifikaci paralelního obřího slalomu v rakouském Simonhöhe a soupeřkám nedala šanci ani ve vyřazovacích jízdách.
Ledecká, která v této sezoně zatím závodila jen na lyžích, vyhrála kvalifikaci o 27 setin před Italkou Lucií Dalmassovou.
Její první soupeřkou ve vyřazovacích jízdách byla Švýcarka Flurina Bätschiová, Ledecká ji porazila o více než vteřinu a půl.
Ve čtvrtfinále začala lépe Jasmine Corattiová a na prvním mezičase těsně vedla, na druhém už byla v čele Ledecká a nakonec triumfovala o 61 setin.
V semifinále nastoupila proti Japonce Cubaki Mikiová a vyhrála o šestnáct setin.
V boji o zlato si s přehledem poradila i s Michelle Dekkerovou z Nizozemska, v cíli byla o 43 setin rychleji a slavila 30. triumf ve Světovém poháru.
Na prkně slavila pošestadvacáté, další čtyři vítězství v elitním seriálu přidala na lyžích.
Česko mělo poprvé v historii snowboardového SP na stupních vítězů dokonce dvě závodnice, Zuzana Maděrová obsadila třetí místo.
V kvalifikaci si vyjela sedmou pozici. Pak vyřadila švýcarskou snowboardistkou Julií Zoggovou, dvojnásobnou mistryní světa, i Lucciu Dalmassovou. Italka sice na prvním mezičase byla o dvě desetiny rychlejší, jenže pak chybovala a Češka si dojela pro postup s o více než osm vteřin lepším časem.
V boji o finále jela proti Dekkerové. Na prvním mezičase měla manko 21 setin, pak ztrátu stahovala, ovšem do cíle nedorazila. Obě závodnice vyjely na podobném místě z trati, na rozdíl od Češky ale protivnice neminula branku.
I v duelu o 3. místo ztrácela Maděrová na prvním mezičase 21 vteřin, tentokrát ale stíhací jízdu zvládla skvěle. Mikiovou zdolala a už potřetí v sezoně se prosadila na stupně vítězů.
Pro Ledeckou, která bude v únoru usilovat o třetí olympijské zlato na snowboardu za sebou, byl dnešní závod prvním na prkně od březnového mistrovství světa.
Ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a získala stříbro v paralelním slalomu.
V této sezoně zatím preferovala lyže a minulý týden se díky třetímu místu v super-G v Tarvisiu premiérově prosadila na stupně vítězů.
Paralelní obří slalom Ledecká ovládla podvacáté, šestkrát se radovala ve slalomu.
Více vítězství než ona mají v alpských disciplínách mezi ženami na kontě pouze Francouzka Karine Rubyová (53) a Němka Ramona Hofmeisterová (28).
Mezi muži Adam Počinek kvalifikací v Simonhöhe neprošel, vyhrál Ital Roland Fischnaller.
