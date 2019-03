Skoky v Trondheimu vyhrál král sezony Kobajaši, bodovali dva Češi

před 1 hodinou

Už jistý vítěz Světového poháru ve skoku na lyžích Rjoju Kobajaši triumfoval v Trondheimu a vyhrál dvanáctý závod v sezoně. Z české trojice bodovali 21. Roman Koudelka a 23. Viktor Polášek, Čestmír Kožíšek obsadil 47. místo a do druhého kola nepostoupil.

Vítěz Turné čtyř můstků Kobajaši dolétl v obou kolech za 140 metrů a suverénně zvítězil s více než desetibodovým náskokem před domácím Norem Andreasem Stjernenem. Třetí skončil Rakušan Stefan Kraft, který dál vede desetidenní severskou minisérii Raw Air.

Koudelka dokázal bodovat i v 25. závodu tohoto ročníku Světového poháru. On i Polášek si po druhém skoku o jedno místo pohoršili.

Trondheim hostil poslední skokanský závod sezony SP. V kalendáři zůstaly tři podniky v letech na lyžích, a to ve Vikersundu a Planici. Ve Vikersundu v neděli skončí série Raw Air, jejíž vítěz dostane prémii 60.000 eur (1,54 milionu korun).

SP ve skocích na lyžích v Trondheimu (Norsko):

Muži:

1. R. Kobajaši (Jap.) 298,4 b. (141+141,5 m), 2. Stjernen (Nor.) 288,0 (137+137), 3. Kraft (Rak.) 280,5 (136,5+135), 4. Zajc (Slovin.) 277,1 (136+132,5), 5. Forfang (Nor.) 275,6 (134+132,5), 6. Klimov (Rus.) 273,8 (135,5+131,5), 7. Freitag 273,4 (132+132,5), 8. Geiger 272,8 (134,5+131,5), 9. Eisenbichler (všichni Něm.) 272,7 (135+132), 10. Johansson (Nor.) 270,6 (135+132), …21. Koudelka 250,5 (126,5+128), 23. Polášek 248,8 (123,5+127,5), 47. Kožíšek (všichni ČR) 103,9 (116,5).

Průběžné pořadí SP (po 25 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1825, 2. Kraft 1257, 3. Stoch 1229, 4. Žyla (oba Pol.) 992, 5. Johansson 913, 6. Kubacki (Pol.) 886, …13. Koudelka 523, 41. Polášek 54, 52. Hlava 17, 61. Kožíšek 9, 71. Vančura (všichni ČR) 3.

Ženy:

1. Lundbyová (Nor.) 274,1 b. (133+133,5 m), 2. Seyfarthová (Něm.) 261,0 (131+137,5), 3. Pinkelnigová (Rak.) 257,9 (132,5+128), …31. Indráčková 77,0 (107,5), 35. Pešatová 64,5 (99,5), Ptáčková (všechny ČR) diskvalifikována.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 24 závodů): 1. Lundbyová 1613, 2. Althausová (Něm.) 1258, 3. Seyfarthová 1071, …48. Ptáčková a Indráčková obě 6, 58. Pešatová 1.