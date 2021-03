Se sněžením a větrem si nejlépe poradil Kraft, Češi znovu na druhé kolo nedosáhli

Rakouský skokan na lyžích Stefan Kraft se stal potřetí mistrem světa. Páteční závod na velkém můstku v Oberstdorfu vyhrál před Norem Robertem Johanssonem a Němcem Karlem Geigerem.

Čeští reprezentanti skončili stejně jako na středním můstku v prvním kole. Nejlepší z nich Čestmír Kožíšek obsadil 36. místo.

Kraft vedl už po úvodním kole, a přestože ve druhém ho předčili Johansson i Geiger, první místo v hustém sněžení udržel. Sedmadvacetiletý Rakušan, který je ve Světovém poháru až sedmnáctý, navázal na dva individuální tituly z mistrovství světa v Lahti v roce 2017.

Aktualizujeme…

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu:

Skoky na lyžích:

Muži - velký můstek:

1. Kraft (Rak.) 276,5 b. (132,5+134 m), 2. Johansson (Nor.) 272,1 (129,5+135,5), 3. Geiger (Něm.) 267,4 (132+132), 4. Žyla (Pol.) 264,4 (130,5+137), 5. Lanišek (Slovin.) 258,5 (126,5+136,5), 6. Lindvik (Nor.) 257,2 (126,5+131,5), 7. J. Sató (Jap.) 256,7 (134+130,5), 8. Huber (Rak.) 255,3 (133,5+123,5), 9. C. Prevc (Slovin.) 253,2 (129,5+129,5), 10. Hörl (Rak.) 245,4 (127+136,5), …36. Kožíšek 83,7 (112,5), 41. Štursa 67,6 (105,5), 42. Sakala 65,1 (103,5), 46. Polášek (všichni ČR) 59,2 (102,5).