Silný kašel Ledeckou do dalších závodů nepustil. Před olympiádou nechce nic riskovat

před 2 hodinami

Ester Ledecká vynechala další nedělní závod paralelního obřího slalomu ve slovinské Rogle kvůli nemoci.

Rogla (Slovinsko) - Po zlaté medaili přišla nucená pauza. Česká reprezentantka Ester Ledecká nenastoupila do kvalifikace dnešního závodu snowboardového Světového poháru v obřím slalomu ve slovinském středisku Rogla. Na sobotní vítězství nemůže navázat kvůli nastupující chřipce.

"Celou noc měla silný kašel, ráno se probrala s nějakou lehkou chřipkou. Asi by to zvládla odjet, ale vzhledem k dalšímu programu a aby se to na ní nějak víc nepodepsalo, rozhodla se dnes nestartovat," řekl českým novinářům manažer Ledecké Viktor Valta.

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka v sobotu v Rogle vyhrála i čtvrtý obří slalom v tomto ročníku. V olympijské disciplíně ještě v sezoně nenašla přemožitelku a je největší favoritkou blížících se olympijských her. Úřadující mistryně světa zvítězila v SP potřinácté v kariéře a v Rogle už počtvrté. Další triumf ale v neděli nepřidá.

"Je to škoda, dnes je v Rogle nádherně, moc chtěla jet, ale začala se cítit opravdu zle, tak jsme se rozhodli raději šetřit energii, protože je před ní ještě hodně závodů," vysvětlil rozhodnutí také americký trenér Ledecké Justin Reiter.

Sám ale přiznal, že přesvědčit ji, aby raději nezávodila, je náročné. "Ester by ráda jela za každých okolností, ale zdraví musíme respektovat, je těžké být profesionální snowboardistkou i profesionální lyžařkou, ona to jako jediná na světě zvládá obojí. Já budu mít raději zdravého závodníka než nemocnou šampionku," říká Reiter.

Ledecká si ale od závodění odpočine jen necelý týden. "Nyní se přesouvá do bulharského Banska, kde by měla příští víkend jet další dva obří slalomy na snowboardu," dodal Valta.