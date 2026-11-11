Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
11. 11. Martin
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Drsný obrázek, Vonnová ukázala všechny vyndané šrouby. Hvězda je po deváté operaci

ČTK,Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Po pádu na únorových olympijských hrách má hvězdná americká lyžařka Lindsey Vonnová za sebou devátou operaci levé nohy. Věří, že byla poslední.

Velká cena Monaka F1 2026: Lindsey Vonnová
Lindsey VonnováFoto: REUTERS
Reklama

Na instagramu dvaačtyřicetiletá Američanka ukázala šrouby a kovové destičky, které jí lékaři dnes při zákroku z nohy odstranili. Operaci označila za úspěšnou.

„Dostali jsme z nohy tohle všechno,“ uvedla vítězka 84 závodů Světového poháru, olympijského sjezdu ve Vancouveru v roce 2010 i dvojnásobná mistryně světa.

Vonnová, jež má v pravém kolenu od dubna 2024 titanový implantát, na hrách v Cortině d'Ampezzo nastoupila do sjezdu s přetrženým vazem v levém kolenu. Při pádu si přivodila v poraněné noze další vážná zranění, která ji s následnými komplikacemi málem přivedla k amputaci.

Měla několik zlomenin, mimo jiné holenní a lýtkové kosti. „Dnešní operace byla úspěšná. Brzy se podělím o další novinky,“ řekla Vonnová.

Reklama
Reklama

Osmi operacím se podrobila do května, o půl roku později další. Při odstranění fixačního materiálu jí lékaři také vyspravili přetržený zkřížený vaz. Rekonvalescence potrvá nejméně další půlrok, navzdory tomu návrat k závodnímu lyžování úplně nevyloučila.

Lindsey Vonnová - šrouby
Lindsey Vonnová - šroubyFoto: Lindsey Vonn Instagram
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.
Petru Mlsnovi končí mandát k 2. prosinci.

Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o prověrku. Bude se proti tomu bránit

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil, že mu Národní bezpečnostní úřad odebral bezpečnostní prověrku. Dodal, že důvody nezná, ale bude se proti tomuto kroku bránit. Zvažuje přihlášku do výběrového řízení na další funkční období. Na to, že Mlsna o prověrku přišel, ve středu upozornil Deník N.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.

ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku

Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.

Reklama
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Dodání čtyř skyfoxů Ukrajině už bylo podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v minulosti potvrzeno.

Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.

Reklama
Reklama
Reklama