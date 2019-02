Shiffrinová zaútočí ze čtvrtého místa, vede Němka Rebensburgová. Vlhová je druhá

před 1 hodinou

Němka Viktoria Rebensburgová je po prvním kole v čele obřího slalomu na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Olympijská vítězka v této disciplíně z roku 2010 má ve švédském Aare před druhým kolem náskok 19 setin sekundy před Slovenkou Petrou Vlhovou.

Třetí je s odstupem 37 setin Norka Ragnhild Mowinckelová. Největší favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová bude na titul útočit ze čtvrtého místa s odstupem 44 setin na Rebensburgovou.

V Aare se oteplilo na sedm stupňů Celsia. "Podmínky nejsou jednoduché, ale musíte umět lyžovat za každého počasí. Jela jsem možná moc takticky a málo jsem riskovala," řekla Shiffrinová.

Z dvojice Češek na startu zajela lépe Gabriela Capová, která za Rebensburgovou zaostala o 4,76 vteřiny a patří jí 43. místo. Kateřina Pauláthová první kolo nedokončila.

Závod mužů se třemi Čechy

Čeští sjezdaři Jan Zabystřan a Daniel Paulus zvládli na mistrovství světa ve švédském Aare kvalifikaci obřího slalomu. Oba tak pojedou páteční závod, do kterého se přímo dostal Kryštof Krýzl.

Po prvním kole kvalifikace, která se jela ve středisku Duved, vzdáleném osm kilometrů od mistrovského svahu, byl Paulus sedmý a Zabystřan o místo horší. Ve druhém kole si na rozbitější trati oba pohoršili, ale udrželi se mezi pětadvaceti přímo postupujícími. Zabystřan skončil třináctý a Paulus sedmnáctý.

Na startu kvalifikace bylo 120 závodníků a druhé kolo dokončilo 108 jezdců. Nejrychleji kvalifikační obří slalom zvládl domácí Axel Lindqvist.

Krýzl ve středu poprvé trénoval po pádu v tréninku sjezdu z minulého pátku a podle webu svazu by snad mohl do obřího slalomu a poté i do slalomu nastoupit. V obřím slalomu naopak bude chybět nemocný Ondřej Berndt.