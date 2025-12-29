Přeskočit na obsah
Zimní sporty

Shiffrinová za šéfku a hrdinku. Na její popud upravili nebezpečnou trať, pak vyhrála

ČTK

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová v neděli v Semmeringu ovládla i pátý slalom sezony Světového poháru, místo oslav vítězství se ale v rozhovorech věnovala nebezpečným podmínkám na sjezdovce.

Mikaela Shiffrinová, stříbrná v obřím slalomu na MS 2017
Mikaela ShiffrinováFoto: X90072
Před druhým kolem dokonce na její popud došlo k úpravě vytyčené trati a i kvůli tomu překročila čas vyhrazený na inspekci. Některé výpravy kvůli tomu údajně zvažovaly podání protestu, po vyjasnění situace k tomu ale nakonec nedošlo.

Lyžařská federace FIS v čele s ředitelem závodu Markusem Mayrem totiž vysvětlila, že prohlídku vzhledem k okolnostem na poslední chvíli prodloužila.

"Vidí věci, které ostatní nevidí. V zájmu sportu a bezpečnosti měla pravdu," řekl Mayr stanici ORF k zásahu americké hvězdy. Podle Shiffrinové se problém týkal dlouhé zatáčky do vlásenky, která byla podle jejího názoru vzhledem k podmínkám na trati příliš nebezpečná.

Většina lyžařek ale v té době již inspekci dokončila. "Viděla jsem to jen já a dvě další lyžařky," řekla Shiffrinová Eurosportu. Ostatní podle FIS dostali video, které místo zachycuje.

"Video jsem dostala včas. Všechno to bylo fér. Všechno jsem viděla a všechno jsme s trenéry důkladně probrali," konstatovala rakouská reprezentantka Natalie Falchová.

Podle Shiffrinové byly podmínky na sjezdovce nebezpečné a nespravedlivé především v prvním kole, které se jelo brzy odpoledne. "Ta trať byla za hranicí přijatelného,“ řekla k prvnímu kolu, které na bortícím se podkladu nedokončilo 39 ze 79 startujících lyžařek včetně Martiny Dubovské. "Pro mne s číslem 4 to nebyl problém, ale pro lyžařky s 13, 15, 18 nebo 60 to už v pořádku nebylo," prohlásila. Druhé kolo, které se jelo pod umělým osvětlením, bylo díky ochlazení a úpravě už férovější.

