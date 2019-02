před 1 hodinou

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová nepojede na mistrovství světa v Aare páteční kombinaci, v níž mohla zaútočit na další medaili. Třiadvacetiletá hvězda několik hodin poté, co ve Švédsku získala zlato v superobřím slalomu, uvedla, že se chce koncentrovat na obří a speciální slalom.

"Bylo to těžké rozhodnutí. Ale společně s týmem jsme usoudili, že start v kombinaci už by byl na mě moc. Měla bych veškerou energii soustředit na obří slalom a slalom," uvedla Shiffrinová, jež na velkých akcích jela kombinaci jen na loňských OH v Pchjongčchangu a získala stříbro.

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová bude příští týden v obou nejtechničtějších disciplínách patřit k hlavním adeptkám na vítězství. Ve slalomu bude útočit na čtvrté zlato z MS za sebou, v obřím slalomu na první.