Shiffrinová opět vyhrála slalom v Killingtonu, Capová byla devatenáctá

před 2 hodinami

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vyhrála třetí rok po sobě slalom Světového poháru na domácí půdě v Killingtonu. Česká reprezentantka Gabriela Capová skončila ve Vermontu devatenáctá a vyrovnala svůj nejlepší výsledek v kariéře.

Dvojnásobná olympijská vítězka Shiffrinová navázala na týden staré vítězství z finského Levi a vyhrála i druhý slalom v sezoně. Zároveň se 34. triumfem v nejtechničtější disciplíně vyrovnala v historické tabulce druhé Švýcarce Vreni Schneiderové. Teprve třiadvacetiletá Američanka se navíc už v příštím slalomu může dotáhnout na rakouskou rekordmanku Marlies Schildovou, nyní Raichovou.

Vítězka celkového i slalomového SP z minulé sezony Shiffrinová dnes vedla už po prvním kole a v součtu porazila o 57 setin sekundy Slovenku Petru Vlhovou. Třetí skončila už s více než sekundovým odstupem olympijská vítězka Frida Hansdotterová ze Švédska. Po čtyřech závodech v technických disciplínách vede Shiffrinová suverénně hodnocení seriálu.

Capová zajela v prvním kole v těžkých podmínkách za špatné viditelnosti 22. čas a v druhém kole si ještě polepšila. Pětadvacetiletá česká lyžařka, kterou před sobotním obřím slalomem trápilo nachlazení, byla dvanáctá a posunula se na 19. pozici. V SP bodovala podruhé v kariéře a vyrovnala svůj výsledek z lednového slalomu v Kranjské Goře. Druhá Češka v závodě Martina Dubovská byla v prvním kole čtyřicátá.

Světový pohár pokračuje příští týden rychlostními disciplínami v kanadském Lake Louise.

Úvodní superobří slalom sezony Světového poháru vyhrál v Lake Louise norský lyžař Kjetil Jansrud, jenž v Kanadě zopakoval své loňské vítězství. Olympijský šampion ze Soči ve své parádní disciplíně zahájil útok na třetí malý křišťálový glóbus v řadě a čtvrtý v kariéře.

Jansrud v krásném slunečném počasí v Lake Louise vyhrál o 14 setin sekundy před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem. Připsal si 22. vítězství v kariéře, z toho dvanácté v superobřím slalomu. Třetí místo obsadil se ztrátou 21 setin Švýcar Mauro Caviezel.

Příští týden čekají lyžaře tři závody SP v americkém Beaver Creeku.

SP v sjezdovém lyžování Killingtonu (USA):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:43,25 (52,49+50,76), 2. Vlhová (SR) -0,57 (53,03+50,79), 3. Hansdotterová (Švéd.) -1,08 (53,03+51,30), 4. Schildová (Rak.) -1,41 (52,78+51,88), 5. Gisinová -1,93 (54,09+51,09), 6. Holdenerová (obě Švýc.) -2,37 (53,97+51,65), 7. Swennová Larssonová (Švéd.) -2,44 (53,44+52,25), 8. Gallhuberová -2,94 (53,62+52,57), 9. Truppeová (obě Rak.) -3,32 (54,89+51,68), 10. Dürrová (Něm.) -4,06 (55,24+52,07), …19. Capová -5,40 (56,79+51,86), v 1. kole 40. Dubovská (obě ČR) 58,38.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 200, 2. Vlhová 160, 3. Schildová a Hansdotterová 110, 5. Holdenerová 85, 6. Swennová Larssonová 76, …26. Capová 12.

SP v sjezdovém lyžování v Lake Louise (Kanada):

Muži - superobří slalom: 1. Jansrud (Nor.) 1:33,52, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,14, 3. Caviezel (Švýc.) -0,21, 4. Reichelt (Rak.) -0,44, 5. Svindal (Nor.) -0,57, 6. Mayer (Rak.) -0,65, 7. Théaux (Fr.) -0,88, 8. Sejersted (Nor.) -0,89, 9. Dressen (Něm.) -0,94, 10. Feuz (Švýc.) -0,97.

Průběžné pořadí SP (po 3 z 41 závodů): 1. Kriechmayr 130, 2. Jansrud 120, 3. Franz 118, 4. Hirscher (oba Rak.) 100, 5. Innerhofer (It.) a Kristoffersen (Nor.) oba 80.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 310, 2. Vlhová 196, 3. Brignoneová (It.) 180, 4. Holdenerová 161, 5. Worleyová (Fr.) 145, 6. Hansdotterová 142, …42. Capová 12.