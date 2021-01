Slovenský svaz je slabý, Shiffrinová a spol. mají výhody, zoufá si trenér Vlhové

Čím úspěšnější slovenská lyžařka Petra Vlhová je, tím víc se od ní velké zahraniční týmy konkurence odvrací. A její italský trenér Livio Magoni si rýpl do slovenského lyžařského svazu, že jeho nejlepší reprezentantka nemá lepší zázemí.

Start do sezony se pětadvacetileté slovenské lyžařce povedl skvěle. Po 14 odjetých závodech z celkových 33 figuruje stále na prvním místě průběžného bodování Světového poháru.

Ve Flachau ale tento týden zůstala až těsně pod stupni vítězů, přestože byl na programu její oblíbený slalom. Vyhrála její americká rivalka Mikaela Shiffrinová a rázem byly ohlasy trenéra rodačky z Liptovského Mikuláše o něco nervóznější.

"Shiffrinová, Rakušanky nebo Norky mohly na závodním kopci trénovat mnohem déle než my, viděl jsem je tam jezdit tři dny, takové možnosti my nemáme, zatímco ony si to dokážou zařídit," zlobil se v rozhovoru pro RTSV kouč Vlhové Livio Magoni.

Frustrace z výhod dobrých konexí velkých týmů a jmen světového lyžování pramení i z toho, že slovenská závodnice dostala košem od Němců, se kterými původně trénovala a kteří spojili na místo s ní síly s Američany.

"Sjezdařské tratě jsou dlouhé a my potřebujeme při tréninku pokrýt celou pasáž svahu, ale nemáme na to dost trenérů," vysvětlil Magoni.

I proto se dohodl na spolupráci s českým týmem Ester Ledecké. "Velké týmy dělají všechno pro to, aby nás dostaly do složité situace. Bohužel za sebou nemáme silný lyžařský svaz, všechno to je o mých kontaktech, ale Petra je silná," rýpl si trenér.

Specialistka na točivé disciplíny jezdí v aktuální sezoně všechny závody, což není jednoduché na fyzičku, ani na psychiku, jako vedoucí závodnice Světového poháru je neustále pod tlakem a pod drobnohledem médií.

"Po Val d‘Isere jsem o ni měl trochu obavy, nejezdila moc dobře slalom, ztratila dost sebevědomí. Ale zbytečně. Pořád tvrdím, že v obřáku je nejlepší na světě. Prvotním cílem pro tenhle rok byla medaile z mistrovství světa, ale teď děláme všechno pro to, aby získala Velký křišťálový glóbus," dodal Magoni.

Zatím má Vlhová na prvním místě žebříčku slušný polštář v podobě 124 bodů na druhou Švýcarku Michelle Gisinovou.