Severská kombinace v ohrožení. Ženy přišly o příští olympiádu, muži také v nejistotě

Itálie, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko usilují o pětiletý odklad plánu Evropské unie, který má od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacím motorem. Vyplývá to z dokumentu, ke kterému získala přístup agentura Reuters. Plán EU je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je do roku 2030 výrazně snížit emise skleníkových plynů, aby unie do roku 2050 dosáhla uhlíkové neutrality.

Plán loni navrhla Evropská komise. Požaduje, aby se do roku 2035 emise oxidu uhličitého u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znemožní od roku 2035 prodej nových aut se spalovacím motorem, plán tento měsíc schválil Evropský parlament. Příští týden se na postoji k plánu hodlají dohodnout ministři členských zemí EU, poté budou následovat jednání o jeho konečné podobě s Evropským parlamentem.

Proti plánovanému zákazu se tento týden vyslovil německý ministr financí Christian Lindner. Český premiér Petr Fiala minulý týden uvedl, že Česká republika bude jako předsednická země EU usilovat o zmírnění zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035, pokud se to nepodaří Francii, která EU předsedá v tomto pololetí. Zákaz by podle něj neměl být stoprocentní, měl by se kvůli dostupnosti vozidel pro občany týkat devíti desetin produkce automobilek.