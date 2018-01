Vítězná šňůra je u konce. Ledecká v Bansku skončila po pádu už ve čtvrtfinále

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Ester Ledecká v šestém závodu Světového poháru v paralelním obřím slalomu snowboardistek neuspěla.

Bansko - Vítězná série Ester Ledecké v paralelních obřích slalomech na snowboardu přesně po roce skončila. V generálce na olympijské hry nepostoupila na Světovém poháru v Bansku po pádu ze čtvrtfinále, obsadila konečné páté místo, nicméně je nadále největší favoritkou na zisk malého i velkého křišťálového glóbu.

"Celkově jsem se cítila dobře, už jsem víceméně zdravá, měla jsem víc síly. Spadla jsem, to se prostě stane. Byly tam trochu seky, najela jsem asi ve špatné pozici, která nebyla kompaktní. Možná to bylo tím. Ještě to budeme s trenérem přesně analyzovat, protože nestál na místě, ze kterého by ten okamžik dobře viděl. Rozebereme si to u videa a řekneme si, co udělat jinak, abych příště takhle nechybovala," uvedla Ledecká v tiskové zprávě.

Dvaadvacetiletá Ledecká v bulharském Bansku dominovala v pátek a dnes dopoledne suverénně vyhrála kvalifikaci. V první vyřazovací jízdě snadno porazila Rusku Milenu Bykovovou, jenže ve čtvrtfinále upadla.

Hlavní favoritka olympijského závodu za necelý měsíc v Koreji se vrátila do branky krátce po startu a dojela s obrovskou ztrátou za Němka Ramonou Hofmeisterovou. Ta posléze jela finále proti Julii Dujmovitsové a pádem pomohla Rakušance k triumfu.

Ledecká v SP vyhrála předchozích sedm paralelních obřích slalomů a téměř tři roky (od února 2015) byla pokaždé na stupních vítězů. Ze 13 závodů během této série jedenáctkrát vyhrála, jednou byla druhá a jednou třetí. "Aspoň jsem si zkusila, že to vždycky nemusí jít hladce. Nikdo není dokonalý," řekla Ledecká.

V průběžném pořadí disciplíny SP má náskok 1540 bodů před Hofmeisterovou. "Myslím, že všechny holky jezdí dobře, minimálně nejlepší šestnáctka je napěchovaná. Jsou tam olympijské vítězky, mistryně světa, nikdo se nedá postavit výš. Při mém pádu nehrálo roli to, že jsem jela proti Ramoně. Tohle se může stát komukoliv s kýmkoliv," konstatovala.

Po olympiádě by snowboardistky měly jet ještě dva obří slalomy v tureckém Kayseri a švýcarském Scuolu.

V příštím týdnu se Ledecká možná ještě vrátí k lyžařským závodům, zvažovala start ve sjezdech v Ga-Pa. Na olympiádě v Pchjongčchangu bude totiž startovat na lyžích i na prkně.

SP ve snowboardingu v Bansku (Bulharsko) - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Galmarini (Švýc.), 2. Coratti (It.), 3. Prommegger (Rak.), …44. Brůžek (ČR).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 závodech): 1. Galmarini 4810, 2. Prommegger 2780, 3. Payer (Rak.) 2560, …48. Brůžek 90.

Průběžné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Galmarini 5530, 2. Fischnaller (It.) 3516, 3. Sobolev (Rus.) 3346, …60. Brůžek 90.

Ženy: 1. Dujmovitsová (Rak.), 2. Hofmeisterová, 3. Jörgová (obě Něm.), …5. Ledecká (ČR).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 7 závodech): 1. Ledecká 5450, 2. Hofmeisterová 3910, 3. Jörgová 3520.

Průběžné pořadí SP (po 9 závodech): 1. Ledecká 5740, 2. Hofmeisterová 4930, 3. Dujmovitsová 4220.