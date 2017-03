před 1 hodinou

Český sdruženář Tomáš Portyk figuruje po úvodní skokanské části dnešního závodu Světového poháru v severské kombinaci v Oslu na 32. místě. Na můstku předvedl skok dlouhý 112 metrů, za který získal 94,8 bodu, a do závodu na 10 km vyběhne v 15:40 se ztrátou 1:40 minuty na nejlepšího skokana Franze-Josefa Rehrla z Rakouska. Druhý český reprezentant Miroslav Dvořák nezvládl páteční kvalifikaci na můstku a do dnešního závodu nepostoupil. Do padesátičlenného startovního pole se nevešel o dva body a obsadil 51. místo.

autor: ČTK | před 1 hodinou

