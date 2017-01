Sdruženář Portyk den po týmovém stříbru skončil v SP osmnáctý

před 41 minutami

Val di Fiemme - Den po stříbrném úspěchu v závodě dvojic obsadil sdruženář Tomáš Portyk ve Val di Fiemme 18. místo v individuální soutěži a vyrovnal si sezonní maximum. Druhý člen úspěšného sobotního dua Miroslav Dvořák doběhl až na 36. místě, zvítězil lídr pohárového pořadí Eric Frenzel z Německa.

Portyk byl po skoku sedmnáctý, do běžecké části vyrazil s mankem půldruhé minuty a cíl protnul se ztrátou 1:19 minuty na vítěze. Osmnáctý už skončil v této sezoně hned v prvním závodě v listopadu ve finské Ruce. Dvořák si oproti skoku polepšil v konečných výsledcích o šest míst, ale na body nedosáhl. Martin Zeman, který v Itálii v SP debutoval, do běhu po slabém skoku nenastoupil.

Frenzel zopakoval v italském středisku páteční triumf. Individuální závody tak zůstávají nadále doménou Němců, kteří vyhráli i ten desátý v sezoně. V sobotu elitní němečtí reprezentanti odpočívali a z vítězství v týmovém závodě se radovali Norové před Čechy.

Frenzel všem ulétl ve skokanské části, když výkonem 138 metrů jako jediný překonal hranici 130 metrů. Cílem proběhl s komfortním půlminutovým náskokem na krajana Johannese Rydzeka, jenž se na druhé místo probil z 16. místa. Třetí skončil Japonec Akito Watabe.

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme (Itálie):

1. Frenzel 27:21,7, 2. Rydzek (oba Něm.) -30,2, 3. A. Watabe (Jap.) -31,2, 4. Graabak (Nor.) -33,0, 5. Riessle (Něm.) -33,7, 6. Seidl (Rak.) -34,1, 7. Hirvonen (Fin.) -37,0, 8. Kircheisen (Něm.) -40,4, 9. Kokslien -48,5, 10. Krog (oba Nor.) -49,9, ...18. Portyk -1:19,1, 36. Dvořák -3:17,6, Zeman (všichni ČR) nenastoupil do běhu.

Průběžné pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. Frenzel 834, 2. Rydzek 750, 3. Riessle 541, 4. Kircheisen a A. Watabe oba 389, 6. Graabak 327, ...31. Dvořák 62, 28. Portyk 41, 49. Pažout (ČR) 4.

