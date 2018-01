Samkovou dál trápí rozmary počasí, ani dnes se v Erzurumu nedostane na trať

před 2 hodinami

Světový pohár snowboardistek v Erzurumu narušilo mizerné počasí, dnešní trénink ani kvalifikace se nepojedou.

Erzurum - Rozmary počasí nadále trápí snowboardcrossaře v tureckém Erzurumu, kde by se měla olympijská vítězka Eva Samková po pauze zaviněné zraněním ramena vrátit do Světového poháru. Trénink ani kvalifikace se dnes nepojedou. Kvalifikace by se měla uskutečnit v sobotu a samotný závod jednotlivců v neděli. Nepojede se týmový závod, který byl původně plánován na neděli.

Už ve čtvrtek se závodníci včetně českého týmu nemohli kvůli nepříznivému počasí vydat na oficiální trénink na trati. Dnes situace není lepší. "Fouká velmi silný vítr, je mlha a padá sníh. Podmínky se vůbec nepotkávají s bezpečností. Všichni věříme, že se počasí umoudří a v sobotu nastoupíme do tréninku i kvalifikace, v neděli pak do hlavního závodu jednotlivců," uvedl na facebooku reprezentační trenér Marek Jelínek.

Loňská vítězka Světového poháru Samková v aktuální sezoně absolvovala v seriálu jen zářijové závody v Argentině, kde byla sedmá a druhá. Před podnikem ve Val Thorens si poranila rameno a kvůli léčbě nezávodila ani v rakouském Montafonu a italské Cervinii.