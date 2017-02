Samková ve Feldbergu vyhrála všechny jízdy a slaví druhé vítězství v sezoně

před 2 hodinami

V sobotu ve Feldbergu obsadila Eva Samková osmé místo po pádu v malém finále. V neděli si ale dojela pro jasné vítězství.

Feldberg - Olympijská vítězka Eva Samková vyhrála závod Světového poháru snowboardcrosařek v německém Feldbergu, kde jí vyšla netradiční taktika. Pro druhý triumf v sezoně si dojela poté, co se schválně zdržela na startu.

"Do finále měla vyrazit později za ostatními, být v klidu, připravit se a v závěru všechny předjet. Splnila pokyn na jedničku," popsal trenér Marek Jelínek.

"Měla jsem odstartovat tak o vteřinu za nimi. Nevěděla jsem pořádně jak, nemám to vyzkoušené a dělala jsem to poprvé v životě. Měla jsem ale větší rychlost, protože ony tři se ťukaly. Dojela jsem je v klopce, na boulích už byla vedle nich a v cílové rovince zadupala a vyhrála asi o prkno. Byl to skvělý závod," radovala se Samková.

Ve druhé polovině finálové jízdy se dostala před Američanku Lindsey Jacobellisovou, Chloe Trespeuchovou z Francie i nakonec čtvrtou Australanku Belle Brockhoffovou, s níž se přetahuje o vedení v seriálu Světového poháru. Po dnešku druhá Samková snížila odstup na Brockhoffovou na 130 bodů.

V sobotu ve Feldbergu obsadila česká snowboardistka osmé místo po pádu v malém finále. Dnes už nenašla přemožitelku a po kvalifikaci vyhrála i všechny vyřazovací jízdy. V této sezoně má na kontě také zlato ze Solitude, stříbro z Banska a pátou příčku z Montafonu.

SP ve snowboardcrossu ve Feldbergu (Německo):

Muži: 1. Pullin, 2. Hughes (oba Austr.), 3. Hämmerle (Rak.), ...v kvalifikaci 54. Kubičík, 69. Vintr (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 8 závodů): 1. Hämmerle 3100, 2. Visintin (It.) 2970, 3. Vaultier (Fr.) 2450, ...48. Kubičík 92,4, 66. Vintr 44,3.

Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Jacobellisová (USA), 3. Trespeuchová (Fr.), ...v kvalifikaci 34. Louthanová (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 8 závodů): 1. Brockhoffová 3700, 2. Samková 3570, 3. Moioliová (It.) 2890, ...26. Hopjáková (ČR) 240.

