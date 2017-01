Samková s Hopjákovou byly šesté v týmovém snowboardcrossu

před 1 hodinou

Solitude - Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá.

Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený. "Při jejich premiéře je to super. Výkon byl ale ovlivněn tím, že Vendulka Hopjáková je stále lehce zraněná a neabsolvovala vůbec tréninky ani závod, takže pro ni to byla vůbec první zkušenost s tratí," řekl Jelínek.

Závod vyhrály Američanky Lindsey Jacobellisová a Rosina Mancariová. Mezi muži triumfovali Italové Luca Matteotti a Emanuel Perathoner, Jan Kubičík a Radek Vintr vypadli hned ve čtvrtfinálové jízdě.

SP ve snowboardingu v Solitude (USA) - snowboardcross, družstva:

Muži: 1. Itálie (Matteotti, Perathoner), 2. Rakousko, 3. USA, ...ČR (Kubičík, Vintr) vyřazeni ve čtvrtfinále.

Ženy: 1. USA (Jacobellisová, Mancariová), 2. Francie, 3. Itálie, ...6. ČR (Hopjáková, Samková).

