Sáblíková zvažovala konec, ale v kariéře bude pokračovat. I s Novákem

Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude pokračovat v kariéře. Trojnásobná olympijská vítězka zvažovala, že po sezoně skončí, na dnešní tiskové konferenci v Praze ale oznámila, že bude závodit i nadále. Zda bude pokračovat až do dalších olympijských her v Itálii v roce 2026, to specifikovat nechtěla.

"Zjistila jsem, že moje výkonnost je taková, že ještě mohu bojovat s nejlepšími," uvedla čtyřiatřicetiletá Sáblíková, jež na nedávné olympiádě v Pekingu získala bronzovou medaili v závodu na 5000 metrů. "Sezona byla hlavně ze začátku hodně náročná. Říkala jsem ale, že se chci rozhodnout sama. Nicméně ono to moc nejde, když okolí to vidí jinak než vy. Názory, které se ke mně dostávaly ze všech stran, byly jednoznačné a musím říct, že mě hodně ovlivnily. Asi budu spíše děkovat těm, kteří za mnou stáli a říkali, že to ještě balit nemám," řekla.

Definitivní rozhodnutí prý učinila ve středu večer. "Věděla jsem, že se mě na to budete na tiskovce ptát, tak jsem se musela rozhodnout," podotkla s úsměvem Sáblíková. Důležitou roli sehrály vydařené závody v Hamaru a Heerenveenu v minulých dvou týdnech. "Utvrdilo mě to v tom, že ještě nejsem připravená skončit. Když jsem viděla Ireen a Svena, jak se loučí, tak jsem říkala, že to ještě není nic pro mě. Necítím se, že bych to měla pověsit," poukázala na víkendovou rozlučku nizozemských hvězd Ireen Wüstové a Svena Kramera s kariérou při finále Světového poháru.

Jak dlouho bude rodačka z Nového Města na Moravě ještě závodit, není jasné. Ráda by ale přidala další čtyři roky. "Když jsem se rozhodla pokračovat, tak bych samozřejmě byla ráda, aby to bylo až do olympiády. Čtyři roky jsou ale dlouhá doma, mně je čtyřiatřicet… Budu to brát postupně, kousek po kousku a nebudu plánovat dopředu," řekla Sáblíková. Počítá s tím, že ji i nadále bude trénovat Petr Novák. "Ani on ale nevěděl, jak jsem se rozhodla. Ve středu večer to ze mě tahal, ale nic jsme mu neřekla," prozradila. "Provází mě celou kariéru, nemám důvod nic měnit. Funguje nám to a tak by to mělo pokračovat i dál," doplnila.

Sáblíková se představila na pěti zimních olympiádách, dlouhodobě se spekuluje, že by se ráda představila i na letních hrách jako cyklistka. "Nad tím jsem neměla čas a ani sílu přemýšlet. Asi mě to čeká v následujících dnech. Jsem ale hrozně ráda, že jsem se rozhodla alespoň pro bruslení," uvedla Sáblíková. Na kole je několikanásobnou českou šampionkou a počítá s tím, že v létě se na některých cyklistických závodech představí.

Momentálně se Sáblíková chystá odpočívat po náročné sezoně. "Budu si užívat to, že nic nemusím. Ale tím, že jsem se rozhodla pokračovat, budu řešit technické věci jako boty a brusle, protože firma, na jejíchž nožích jezdím, skončila," řekla. Neplánuje ani žádnou zahraniční dovolenou. "Cestování jsme měla v posledních týdnech a měsících dost, takže si budu užívat, že můžu být doma," dodala.