Sáblíková v Nur-Sultanu vyhrála závod divize B

Martina Sáblíková potvrdila ve Světovém poháru dobrou formu, nadějně rozjel svůj nedělní závod i sdruženář Ondřej Pažout.

Sáblíková kralovala B skupině

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Nur-Sultanu suverénně závod divize B na 1500 metrů.

Trojnásobná olympijská vítězka, jež byla v kazašské metropoli v pátek těsně druhá na 5000 m, zajela čas 1:57,507 a porazila o 63 setin sekundy další specialistku na delší tratě Isabelle Weidemannovou z Kanady.

Dvaatřicetiletá Sáblíková jela patnáctistovku podruhé v sezoně. V úvodním závodu v Minsku, kde se potýkala s virózou, obsadila 19. místo v divizi A, před dvěma týdny v Tomaszówě Mazowieckém svou doplňkovou disciplínu vynechala.

Elitní skupina pojede i s Nikolou Zdráhalovou od 13:00 SEČ.

Pažout je po skoku desátý

Sdruženář Ondřej Pažout obsadil desáté místo ve skokanské části závodu Světového poháru v Lillehammeru a má šanci doběhnout si pro nejlepší výsledek v sezoně. Jeho reprezentační kolega Tomáš Portyk byl na můstku dvaatřicátý.

Jednadvacetiletý Pažout zapsal během zasněžené skokanské části 129,5 metru a mohl by výrazně rozmnožit svých dosavadních pět získaných bodů. Do desetikilometrového běhu vyrazí turnovský rodák 1:30 minuty po nejlepším skokanovi Jarlu Magnusi Riiberovi, jenž vyhrál čtyři úvodní závody sezony. To v minulosti dokázali jen Japonec Kendži Ogiwara (1993) a Němec Ronny Ackermann (2003), v případě dnešního triumfu bude Nor novým rekordmanem.

Portyk, který v sobotním závodu bodoval na 29. pozici, skočil 124,5 metru a vyjede na trať minutu po Pažoutovi. Běžecká část začíná ve 13:30.