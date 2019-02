Nezdolná Sáblíková: Pro placku cokoliv. Udržela smrtící tempo a dojala Nováka k slzám

před 1 hodinou

Devatenáctý titul mistryně světa, desátá výhra na světové pětce v řadě, druhý nejlepší čas historie a rekord dráhy. To vše zvládla Martina Sáblíková svou fantastickou jízdou na MS v Německu a připravila Nizozemce Visserové dokonalou odvetu za olympiádu.

Inzell (od našeho zpravodaje) - 6:44.85. Na této hodnotě se zastavila časomíra po dojezdu české reprezentantky. Před osmi lety předvedla při světovém rekordu v Salt Lake City výkon jen o dvě sekundy a 19 setin rychlejší. V Inzellu zajela nejlepší pětku všech dob na evropské dráze.

Od začátku cloumaly se Sáblíkovou emoce. Před závodem se poprvé od zlaté čtvrteční trojky viděla s mladším bratrem Milanem. "Oba jsme měli slzy v očích, bylo to krásné. Říkala jsem si, že když přijel, zkusím jet na placku. Zkrátka že to nemůžu vzdát," vyprávěla světová šampionka.

Na dráhu však vstupovala stejně jako na trojce v nezáviděníhodné pozici. V šestém páru měla znovu poslední slovo, jenomže Nizozemka Esmee Visserová, šampionka z korejské olympiády a přemožitelka Sáblíkové, zajela neuvěřitelně rychlý čas 6:46.14. Laťka byla závratně vysoko.

Sáblíková podobný výkon očekávala, dokonce myslela, že by soupeřka mohla předvést pětku za 6:45. "No jo, ale když to opravdu zajede, je to něco jiného, než když si na pokoji říkáte, že by mohla," smála se Češka.

Začala ostře a úvodní dvoustovku nakopla za 20 sekund a osm setin. "Člověk nemá na co čekat, pokud chce jet pětku takhle rychle. Nemůže se šetřit na posledních pět kol. Musí to zkusit vabank, a buď to vyjde, nebo ne," vysvětlovala Sáblíková.

Sáblíková pošilhávala po časomíře a doufala v zelená čísla

Po raketovém startu se snažila držet kola za 32 sekund, což by v součtu s rychlou dvoustovkou na úvod znamenalo čas 6:44. "Vychází to přesně," řekl trenér Petr Novák. "Dopoledne jsme šli na led a Martina tam jezdila stejně jak v závodě. Věděli jsme, že na to má," rozplýval se kouč.

Šestinásobná olympijská medailistka znovu držela strojové tempo a ve virtuálním srovnání se naháněla s Visserovou. Novák ztrátu či náskok tradičně nehlásil, volal časy kol. "Neříkejte to Petrovi, ale já to sledovala na tabuli. Není to těžké, rozestup je zelený, červený nebo neutrální," popisovala Sáblíková, jak sama kontrolovala celkový průběh.

Ještě čtyři kola před koncem jela na úrovni třiadvacetileté Nizozemky, ale od té doby už jen zvyšovala náskok. "I kdybych vykápla, musela jsem to zkusit. Visserová jela poslední kolo za 33 vteřin, což nakonec rozhodlo," prohodila zlatá Češka. Zlatá, protože ona smrtící tempo udržela.

Novák začal čtyři kola před koncem při průjezdu své svěřenkyně bouřlivě tleskat, na znamení, že je to znovu boj o zlato. "Bylo to hodně tvrdé, ale Martina nepropadala panice," chválil Novák. "Sotva stojím na nohách, jak moc mě bolí," potvrdila náročnost úžasného závodu sama bruslařka.

Zdálo se přitom, že není v cíli tak vyčerpaná jako například po tuhé bitvě proti Němce Beckertové na olympiádě ve Vancouveru. "To je možná ta euforie po tom všem, co se stalo. Mám na nohách dva kameny a těším se, až si sundám kombinézu," povídala Sáblíková toužebně.

Jsi borec, přerostla jsi učitele, vysekl poklonu Novák

Ještě předtím se u ní při rozhovoru s novináři na okamžik zastavil Novák. "Martino, vstupují mně slzy do očí," soukal ze sebe trenér. "Už na trojce jsi přerostla svého učitele. Ty jsi lepší než já. Jsi borec a rychlobruslení půjde dál. Nemusíme se bát, teď už jen tu halu," dodal.

"Nebreč, nebo budu taky," kroutila hlavou Sáblíková a oči se jí leskly. Po zdravotních problémech se skutečně vrátila silnější než dříve a získala na MS jednotlivých tratí už pátý zlatý double z trojky a pětky. Celkově má v součtu s víceboji už 19 světových titulů, čímž odskočila Ireen Wüstové a vyrovnala rekord legendy Gundy Niemannové-Stirnemannové.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit," vydechla Sáblíková, které v tunelu od ledu utěšovala plačící Visserovou. "Říkala jsem jí, ať nepláče a není smutná. Zajela neuvěřitelný výkon a nevím, jestli bych ji překonala, kdybych jela před ní. Jezdí výborně a nahecovala mě," poznamenala Češka.

Stejně jako po první příčce na třech kilometrech neopomenula pochválit ani místní ledaře. "Je až neuvěřitelné, co s ledem udělali. Jezdí se tady úplně jinak," vyzdvihovala Sáblíková, která před dnešním závodem držela v Inzellu traťový rekord 6:50.83.

Zase platilo, že zdravá Sáblíková je na pětce nezdolná. Od roku 2007 na této distanci na MS neprohrála. "Na podzim jsem říkal, že Martina může atakovat světový rekord, a to se mi potvrdilo. Držela se na pódiu i s hendikepem, teď je zpátky a silnější," pokyvoval Novák hlavou.

Za tři týdny čeká Sáblíkovou v Calgary MS ve víceboji, kde by mohla v případě dvacátého zlata Niemannovovu-Stirnemannovou odstřihnout na druhé místo. "Tam bude rozhodující pětistovka a mně ty starty letos nejdou," prohlásila vysmátá Sáblíková snad až příliš sebekriticky.

20 zlatých medailí z MS by zároveň znamenalo vyrovnání biatlonového krále Oleho Einara Björndalena, jak si všiml trenér Novák. A aby toho nebylo málo, třetí vrchol přijde za měsíc v Salt Lake City, kde pojede Sáblíková na trojce o dvanácté vítězství v seriálu Světového poháru.

V Inzellu vyrazila po splnění mediálních povinností ze všeho nejdříve za rodinou. Pak si odpočine, zase si třeba o něco více uvědomí, co právě dokázala a pomůže Nikole Zdráhalové s přípravou na zítřejší závod na 1500 metrů. "Nic víc nepotřebuju," uzavřela zlatá Martina.