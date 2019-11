Sáblíková netušila, jestli vůbec dojede do cíle. Šla pro body, vyhrála zlato

V případě referenda o brexitové dohodě vyjednané vládou Labouristické strany by její lídr Jeremy Corbyn zaujal neutrální stanovisko a neprosazoval žádnou ze dvou možností. Britský opoziční předák to dnes řekl v debatě s občany, kterou vysílala BBC. Do pořadu byli pozváni lídři čtyř největších politických stran, kteří před publikum předstupují jednotlivě, premiér Boris Johnson byl v pořadníku dvouhodinového přenosu poslední.

Otázkám ohledně svého názoru na brexit čelí Corbyn dlouhodobě a kvůli nejasným vyjádřením je terčem kritiky a posměchu ze strany vládních konzervativců. Ačkoli dnes neřekl, zda odchod své země z Evropské unie v principu podporuje, či nikoli, podle britských médií poprvé jasně řekl, jak by se zachoval v případě referenda o svém brexitovém plánu.