Rusko přišlo o další akci. Místo Čeljabinsku uspořádá finále SP rychlobruslařů Stavanger

Finále Světového poháru v rychlobruslení bude v březnu hostit norský Stavanger. Oznámili to dnes zástupci Mezinárodní bruslařské unie (ISU). Původně měl závody uspořádat Čeljabinsk, ISU mu ale v prosinci po zveřejnění druhé části zprávy vyšetřovatele Světové antidopingové agentury Richarda McLarena šampionát odebrala. Rychlobruslařské finále SP, na němž by Martina Sáblíková mohla usilovat o jedenáctý celkový triumf v hodnocení seriálu na dlouhých tratích, se ve Stavangeru uskuteční od 11. do 12. března. Původně plánovaný třídenní program zhustí norští pořadatelé do dvou dnů. Rusko už vinou dopingu přišlo o MS v jízdě na bobech a skeletonu a SP v biatlonu.

