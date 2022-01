Porsche mu bylo přednější. Teď Kobajašiho dělil krok od unikátu, brzy může být modlou

Novorozené dítě se našlo dnes ráno v kontejneru na odpad v Pardubicích. Nalezl jej tam člověk, který šel vynést odpadky. Policie dopoledne oznámila, že už našla matku miminka. Mluvčí krajské policie Dita Holečková řekla, že podrobnější informace k případu zveřejní vpodvečer.

Ranní teploty se v Pardubicích pohybovaly kolem několika stupňů Celsia pod nulou. Dítě přivolaní záchranáři převezli do nemocnice. "Bylo silně podchlazené, v ohrožení života. Dítě jsme zahřívali a ve stabilním stavu předali do zdravotnického zařízení," řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Podrobnější informace nechtěl zveřejňovat, nechtěl ani říci, do jaké nemocnice miminko přepravili.

V Pardubické nemocnici funguje od roku 2008 babybox. Dosud do něj bylo odloženo devět dětí.