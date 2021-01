Elitní desítka unikla kvůli ztuhlým nohám a pádu. Razýmová byla v Toblachu jedenáctá

Slovanská epopej Alfonse Muchy by mohla být podle koaličních Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) dočasně vystavena v budovaném paláci Savarin na Václavském náměstí. Plátna by se tam nastěhovala po pětileté výpůjčce do Moravského Krumlova na maximálně 25 let. Na Prahu se s návrhem obrátil investor stavby, firma Crestyl. Novinářům to dnes řekli zástupci Spojených sil. O záměru budou jednat s koaličními Piráty a Prahou Sobě. Praha dosud nemá pro epopej výstavní prostory a plátna jsou v depozitáři. Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let.

Praha loni v prosinci prohrála spor, kdy Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že vlastníkem cyklu není Praha, a vyhověl tak žalobě vnuka malíře, Johna Muchy. Rozsudek není pravomocný a město již dříve prohlásilo, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Zastupitelé také loni rozhodli, že půjčí plátna na pět let na zámek do Moravského Krumlova.

Případné umístění obrazů má několik podmínek. "Investor musí respektovat dopravní omezení, které neumožní vjezd autobusů do prostoru Václavského náměstí. Druhou podmínkou je urovnání soudního sporu s Johnem Muchou, který chce zneplatnit vlastnictví magistrátu ke Slovanské epopeji," řekl předseda zastupitelů Spojených sil a europoslance Jiří Pospíšil (TOP 09).