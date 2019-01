Razýmová byla 19. v Otepää, vyhráli Johaugová a Niskanen

před 1 hodinou

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová obsadila v Otepää 19. místo v závodě Světového poháru na 10 kilometrů klasicky. Sedmadvacetiletá česká jednička této zimy zopakovala svůj letošní nejlepší výsledek z předposlední etapy nedávné Tour de Ski a o jednu pozici zaostala za životním maximem z loňského závodu v Lahti. Suverénně zvítězila norská králova distančních závodů Therese Johaugová, mužský závod na 15 km vyhrál Fin Iivo Niskanen.

Johaugová porazila druhou Ebbu Anderssonovou ze Švédska o 48,4 sekundy, do minutového odstupu se vešla už jen Natalia Něprjajevová z Ruska. Vedoucí žena SP Invild Flugstad Östbergová z Norska zaběhla pátý čas, Johaugová ji porazila o minutu a čtvrt. Razýmová za vítězkou zaostala o dvě minuty a 45 sekund.

Petru Novákovou, jež se v Estonsku vrátila do SP po téměř dvouměsíční pauze, na 33. místě dělilo 14 sekund od bodované třicítky. Petra Hynčicová a Sandra Schützová skončily v páté desítce.

Třicetiletá Johaugová je po návratu z trestu za doping v distančních závodech neporažená. Vyhrála všech šest, ale nestartovala na Tour de Ski, takže je v pořadí SP až čtvrtá. "Mám teď opravdu dobrou formu. Pauza mi pomohla a byla jsem hodně motivovaná na návrat," řekla sedminásobná mistryně světa po 49. výhře v seriálu.

Olympijský vítěz z maratonu na 50 km Niskanen vyhrál klasickou patnáctku s náskokem 15,9 sekundy před Rusem Alexandrem Bolšunovem, jenž byl druhý i v sobotním sprintu. Sedmadvacetiletý Fin si připsal třetí vítězství v kariéře a první od listopadu 2016. Třetí skončil s odstupem 46,4 sekundy Nor Didrik Tönseth.

S více než čtyřminutovým odstupem doběhlo v poli poražených trio Čechů Petr Knop, Jonáš Bešťák a Miroslav Rypl, kteří se seřadili na 48. až 50. místě.

V čele SP zůstal vítěz sprintu Johannes Hösflot Klaebo, jenž dnes nestartoval.

SP v běhu na lyžích v Otepää (Estonsko):

Ženy - 10 km klasicky:

1. Johaugová (Nor.) 29:53,7, 2. Anderssonová (Švéd.) -48,4, 3. Něprjajevová (Rus.) -56,7, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:14,0, 5. Östbergová (Nor.) -1:14,8, 6. Kallaová (Švéd.) -1:19,9, 7. Jacobsenová (Nor.) -1:26,5, 8. Sedovová (Rus.) -1:41,6, 9. Henningová (Něm.) -2:02,9, 10. Žerebjatěvová (Rus.) -2:07,0, …19. Razýmová -2:45,8, 33. Nováková -3:26,7, 42. Hynčicová -4:24,9, 44. Schützová (všechny ČR) -4:44,1.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 32 závodů): 1. Östbergová 1197, 2. Něprjajevová 1021, 3. Pärmäkoskiová 957, 4. Johaugová 700, 5. Bělorukovová (Rus.) 680, 6. Digginsová (USA) 643, …48. Razýmová73, 70. Schützová 21, 94. Beranová 5, 93. Janatová (obě ČR) 2.

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 40:07,1, 2. Bolšunov (Rus.) -15,9, 3. Tönseth -46,4, 4. Sundby (oba Nor.) -48,0, 5. Bessměrtnych -50,4, 6. Bělov (oba Rus.) -52,6, 7. Röthe -54,4, 8. Stenshagen (oba Nor.) -1:00,2, 9. Hakola (Fin.) -1:00,9, 10. Larkov (Rus.) -1:05,9, …48. Knop -4:06,6, 49. Bešťák -4:08,2, 50. Rypl (všichni ČR) -4:08,9.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 32 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1034, 2. Bolšunov 910, 3. Röthe 710, 4. Tönseth 597, 5. Krüger (Nor.) 577, 6. Usťugov (Rus.) 554, …99. Novák 14, 112. Pechoušek (oba ČR) 6.