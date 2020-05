Rakouské lyžování v šoku. V osmnácti letech náhle zemřela obrovská naděje

Do jaderné elektrárny Temelín dorazil v sobotu ve 2:30 stotřicetitunový náklad, 54 metrů dlouhý kamion dovezl z Bratislavy nový separátor. Jde o zařízení v nejaderné časti elektrárny. Přeprava trvala pět dní.

Druhý nový separátor se bude převážet od 12. do 18. května. Energetici vymění dva separátory letos na druhém bloku, jehož dvouměsíční odstávka začne 12. června. Nové separátory zvýší výkon elektrárny o jednotky megawattů elektrických (MWe), aniž by bylo nutné zvyšovat spotřebu paliva. Novinářům to dnes řekli zástupci energetiků.