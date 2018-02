První zlatou medaili olympiády Björgenové vyfoukla Kallaová, Češky nepřekvapily

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Charlotte Kallaová se stala první šampionkou olympiády v Pchjongčchangu, ve skiatlonu triumfovala před Marit Björgenovou a Kristou Pärmäkoskiovou. Češkám se příliš nedařilo, nejlepší Petra Nováková skončila na 28. místě se ztrátou více než tří minut.

Pchjongčchang - Švédská běžkyně na lyžích Charlotte Kallaová je první vítězkou olympijských her v Pchjongčchangu. Stříbrná medailistka ze Soči ve skiatlonu dnes na trati 2×7,5 kilometru porazila obhájkyni zlata Marit Björgenovou z Norska. Bronz získala Finka Krista Pärmäkoskiová.

Nejlepší z českých reprezentantek Petra Nováková obsadila 28. místo. Na vítězku ztratila 3:10,7 minuty. Kateřina Beroušková doběhla na 38. příčce, sedmnáctiletá Barbora Havlíčková byla 43. a Petra Hynčicová skončila 47.

Nováková ztratila kontakt s přední skupinou hned na klasickém úseku. Důvodem byly lyže, s kterými má problémy celou sezonu. "Na klasice mi nejedou lyže tím, že nejsou asi konstrukčně dobré," řekla novinářům a dodala: "Je to náročné na hlavu, protože ztrácím kontakt. Do kopce se je snažím docvaknout, ale z kopce a po rovině ujíždějí."

Přezouvala osmatřicátá a v bruslařské části se rozjela. "Už jsem to odjela docela v tempu," komentovala 18. čas v druhé půlce skiatlonu. "Dokázala jsem ve skupině pracovat a do cíle jsem finišovala v popředí. To mě hodně potěšilo. Je to dobrý vstup do dalšího závodu, což je desítka volně," připomněla Nováková příští olympijské vystoupení, které ji čeká ve čtvrtek 15. února.

Björgenová, jež skiatlon ovládla v Soči i před osmi lety ve Vancouveru, vylepšila svou olympijskou medailovou bilanci na rekordních 11 cenných kovů. Na kontě má šest zlatých, čtyři stříbrné a jednu bronzovou. O první místo v pořadí žen na zimních hrách se dosud s deseti medailemi dělila s dalšími běžkyněmi Ruskou Raisou Smetaninovou a Italkou Stefanií Belmondovou.

V absolutním pořadí mají víc medailí než Björgenová už jen její krajané Björn Dählie a Ole Einar Björndalen. Dählie má z běhu na lyžích 12 cenných kovů, biatlonista Ole Einar Björndalen ještě o jednu medaili víc. Oba mají shodně osm zlatých.

Sedmatřicetiletá Björgenová, jež prožila olympijský debut v roce 2002 v Salt Lake City a z žádných her neodjela s prázdnou, se dnes od počátku závodu pohybovala v čelní skupince a především v úvodu diktovala tempo. O sedm let mladší Kallaová ale závod rozhodla ve stoupání zhruba na 12. kilometru, kde soupeřkám nastoupila a do cíle dojela s náskokem 7,8 sekundy.

"Plánovala jsem, že když se budu cítit silná, nastoupím v posledním kole. Nechtěla jsem čekat moc dlouho a jsem ráda, že mi to vyšlo," řekla vítězná Švédka. Do své sbírky tak přidala třetí olympijské zlato po triumfech na volné desítce ve Vancouveru a ve štafetě v Soči. Navíc má i tři stříbrné medaile. "Tohle další zlato pro mě moc znamená. Hodně a hodně dlouho jsem se na hry soustředila," dodala Kallaová.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Běh na lyžích:

Ženy - skiatlon (2×7,5 km): 1. Kallaová (Švéd.) 40:44,9, 2. Björgenová (Nor.) -7,8, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -10,1, 4. Anderssonová (Švéd.) -10,9, 5. Digginsová (USA) -14,7, 6. Von Siebenthalová (Švýc.) -17,6, 7. Stadloberová (Rak.) -26,6, 8. Něprjajevová (OSR) -33,0, 9. Wengová (Nor.) -40,7, 10. Nilssonová (Švéd.) -48,9, …28. Nováková -3:10,7, 38. Beroušková -3:47,8, 43. Havlíčková -4:27,2, 47. Hynčicová (všechny ČR) -4:57,5.