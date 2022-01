První čtyři body pro český skok. Koudelka v Titisee skončil sedmadvacátý

Roman Koudelka obsadil v závodě Světového poháru v Titisee-Neustadtu 27. místo a jako první český skokan na lyžích v olympijské sezoně bodoval. Do průběžného hodnocení seriálu získal čtyři body a ukončil 13 měsíců dlouhé čekání na umístění v první třicítce. I druhý závod na domácím můstku vyhrál Karl Geiger, jenž si upevnil vedení v SP.

Koudelka, který se do sezony zapojil se zpožděním po loňské operaci kolena, se do závodu kvalifikoval jako jediný z Čechů. Úvodní soutěžní pokus měl sice o něco kratší než v kvalifikaci, skok 121,5 metru mu ale na postup do finálové třicítky stačil. Ve druhém kole si pohoršil na 118,5 metru, 27. místo ale udržel.

Čeští skokani ve Světovém poháru naposledy bodovali 20. prosince 2020 v Engelbergu. Ve Švýcarsku se tehdy v první třicítce umístili Koudelka spolu s Viktorem Poláškem.

Vítěz sobotního závodu Geiger po 1. kole figuroval na čtvrtém místě, druhým pokusem ale doletěl na 143 metrů a vybojoval čtvrtou výhru v sezoně. Na druhou příčku se stejně dlouhým skokem posunul z páté příčky Slovinec Anže Lanišek, třetí skončil další Němec Markus Eisenbichler. Japonec Rjoju Kobajaši průběžné vedení neuhájil a klesl na čtvrtou příčku.

Závod SP ve skocích na lyžích v Titisee-Neustadtu (Německo):

1. Geiger (Něm.) 282,7 b. (131+143 m), 2. Lanišek (Slovin.) 280,5 (132,5+143), 3. Eisenbichler (Něm.) 275,3 (135+134,5), 4. R. Kobajaši (Jap.) 269,9 (135+131,5), 5. Hörl (Rak.) 263,9 (133,5+130), 6. Zajc (Slovin.) 260,1 (129,5+137), 7. Granerud (Nor.) 257,4 (130,5+130,5), 8. P. Prevc (Slovin.) 256,1 (126+140), 9. Kraft (Rak.) 254,2 (129+133), 10. Leyhe (Něm.) 253,8 (131+130), …27. Koudelka (ČR) 210,8 (121,5+118,5).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 28 závodů): 1. Geiger 1097, 2. R. Kobajaši 1036, 3. Granerud 785, 4. Lindvik (Nor.) 743, 5. Lanišek 641, 6. Eisenbichler 618, …59. Koudelka 4.