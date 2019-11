Průkopník snowboardingu Jake Burton Carpenter podlehl rakovině

Na komplikace spojené s rakovinou zemřel ve věku 65 let průkopník ve snowboardingu a zakladatel společnosti Burton Snowboards, Jake Burton Carpenter. Informoval o tom dnes zpravodajský web BBC.

Carpenter opustil své zaměstnání v roce 1977 a založil společnost na výrobu snowboardů. Snowboarding byl jeho celoživotní vášní, a sport se nakonec v roce 1998 poprvé dostal na zimní olympijské hry.

"Byl duší snowboardingu, dal nám sport, který milujeme," uvedla ve smutečním oznámení na twitteru společnost Burton Snowboards. Podle ní Carpenter zemřel ve středu večer na komplikace spojené s rakovinou.

Společnost sídlící ve Vermontu to ze začátku neměla lehké, v prvním roce po svém založení prodala pouze 300 snowboardů. Provozovatelé sjezdovek totiž tehdy prkna Burton pokládali za příliš nebezpečná, a snowboardisté tak na svah mezi lyžařskou elitu nesměli. Sport se ale po nějakém čase začal těšit celosvětové oblibě. Carpenter na tom měl nemalou zásluhu.

"Lidé to teď berou jako samozřejmost," řekl v rozhovoru s agenturou AP Pat Bridges, který píše pro časopis Snowboarding Magazine. "Ani si neuvědomují, že jméno Burton není společnost. Je to člověk. Jasně je to nejznámější značka snowboardingu. Ten muž (Carpenter) je ale ještě větší (než značka)," dodal.

Carpenterovi bylo v roce 2015 diagnostikováno neobvyklé onemocnění nervové soustavy, které mu způsobilo několikatýdenní paralýzu. V roce 2011 se u něj objevila rakovina varlat, po léčbě byla ale v remisi. Tento měsíc Carpenter svým zaměstnancům e-mailem oznámil, že se mu nemoc vrátila. "Nebudete tomu věřit, ale moje rakovina se vrátila," napsal s tím, že je připraven s nemocí opět bojovat.