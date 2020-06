Příležitost k podvádění? Hlídej si své lyže, radí FIS a bude dělat testy na fluor

Razantní změna, ze sezony na sezonu úplná revoluce v servisu lyžařů. Světová federace FIS od nadcházející sezony zakázala používání fluoru při přípravě skluznic pro závodníky. V létě se budou testovat detektory a hned na startu Světového poháru začne zákaz platit. Češi, stejně jako další světové týmy, mají v neekologických voscích miliony korun.

FIS zdůvodňuje svůj befel tím, že chce ulehčit životnímu prostředí i servismanům, kteří výpary a částečky fluoru vdechovali v buňkách při přípravě lyží.

"Mluví se o tom už delší dobu a ke změnám by došlo i bez totálního zákazu fluoru. Před několika lety k tomuto vyšla směrnice EU, podle níž výrobci museli fluor očistit, aby snížili ekologický dopad. Nicméně já jsem žádné zdravotní problémy nikdy neměl," vysvětloval šéf servisu české reprezentace v běžeckém lyžování Martin Blaschke.

Národní týmy se tak diví, že k absolutnímu zákazu sáhla světová federace tak rychle ze sezony na sezonu uprostřed olympijského cyklu.

"Vývoj v této oblasti se nedá brzdit, ale FIS by měla vždy zasáhnout tam, kde se dostaneme do konfliktu s ochranou životního prostředí či zdravím lidí, kteří se okolo závodů pohybuji. Proto přišla i tato reakce na fluorové vosky," vysvětlil deníku Aktuálně.cz Roman Kumpošt.

Ten byl jako předseda dozorčí rady Svazu lyžařů ČR jmenován i šéfem pracovní skupiny FIS, která má za úkol připravit metodiku a najít vhodnou technologii pro testování používání fluorovaných vosků.

Češi stejně jako zbytek světa musí řešit, co s neekologickým materiálem, který mají v zásobách a už nesplňuje podmínky pro mezinárodní závody.

"Pohybujeme se v řádech milionů korun, za které máme nakoupeno. Šťastný z toho nejsme, ale respektujeme nařízení FIS. V téhle sezoně se uvidí, jak kdo bude připravený. V našich nižších soutěžích to zatím nezavedeme a necháme materiál ještě vyjezdit," prohlásil prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

I on musel dát do hromady svou pracovní skupinu lidí, kteří budou testovat nové vosky a co nejrychleji se připravovat na sezonu.

"Nám by pomohlo, kdyby se daly sehnat nějaké investice navíc k nákupu strojů, které vyrábějí struktury skluznic. Protože do budoucna budou právě ony alfou a omegou," dodal Heřmanský.

Nejde totiž jen o vosky a prášky, spousta lyžařů má příměs fluoru i ve strukturách lyží a ty by už teď přísnými pravidly také neprošly.

FIS uzavřela smlouvu se společností Kompass na výrobu ručních detektorových zařízení, v létě je otestuje a pak dá k dispozici národním týmům.

"Jsou na špičkové úrovni, nemělo by se podvádět. Je to zjistitelné. Uvidíme, co to přinese," myslí si Heřmanský.

A jak bude testování probíhat přímo v dějišti závodů? "U všech disciplín bude detektor používán jako běžná součást testovacího procesu před, anebo i po závodech. Například u alpského lyžování dochází v okamžiku, kdy závodník protne cílovou čáru, k měření délky lyží a dalších parametrů, nyní k tomu přibude ještě otestování detektorem před startem. U skokanů na lyžích je kontrola vybavení před závody už roky standardem," vysvětlil Kumpošt.

Během testovací sezony budou komisaři ještě trochu shovívaví, od příštího roku bude ale při kontrolách nastavena nulová tolerance.

"Bude stanoven limit měření, aby bylo možné rozlišit, zda došlo k použití fluorovaných vosků, nebo zda se jedná o kontaminaci nebo nedostatečné očištění materiálu z minulosti," slibuje šéf pracovní skupiny FIS.

Detektor za čtyři tisíce eur

Servisní týmy si stěžují, že lyžování zase vzrostou náklady na pořádání soutěží, protože budou muset investovat další peníze do vývoje materiálu.

To ale Kumpošt odmítá, podle něj se vývoj vosků nikdy nezastavil a bude přirozeně pokračovat i bez fluoru.

"A testy samy o sobě nepřinesou do soutěží žádné dodatečné personální náklady, budou prováděny personálem FIS, který je zodpovědný za materiálovou kontrolu. Samotný tester by se cenově měl pohybovat okolo čtyř tisíc eur (asi 100 tisíc korun, pozn red.) a měl by být na trhu k dostání na jaře 2021 i pro zájemce ze strany svazů i firem," uvedl.

Strach mají lyžaři a snowboardisté i z toho, zda testů na fluor nebude moci zneužít někdo z konkurence a v nestřežené chvíli kontaminovat soupeři skluznici.

"Diskuze o tom, že jim někdo něco provedl s lyžemi je asi podobná jako u dopingových případů argumentace, že jim někdo podal něco, o čem závodník nevěděl. Je to odpovědnost každého týmu a každého závodníka, aby si výbavu hlídal. Naopak testy jsou plánovány těsně před startem tak, aby se zamezilo možné dodatečné manipulaci ze strany vlastního týmu," prohlásil Kumpošt.

Pro mnohé je s podivem také to, že taková změna přichází uprostřed olympijského cyklu a minimálně zpočátku může mít vliv na výkonnost závodníků. Ale podle FIS je načasování promyšlené.

"Nemyslím si, že výkonnost klesne. Pokud vím, již nyní jsou v testování u týmů vosky, které mají srovnatelné vlastnosti a jsou bez fluoru. Celý náběh tohoto systému je plánován na dva roky se startem od sezony 20/21 právě proto, aby byl do her v roce 2022 co nejvíce zaběhnutý," dodal Kumpošt.