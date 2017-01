Samková se na start málem nedostala, pak ve vánici oslavila důležitý triumf

před 2 hodinami

Snowboardcrossařka Eva Samková věří, že jí triumf v zámoří pomůže vrátit se na vítěznou vlnu. "Je to skvělý. Sněží jako blázen, ale teď už mi to vůbec nevadí," uvedla z amerického Solitude.

Solitude - Za hustého sněžení se snowboardcrossařka Eva Samková dočkala první výhry ve Světovém poháru téměř po roce. Olympijská vítězka ze Soči měla stejně jako ostatní závodnice zpočátku problémy se kvůli kalamitě na cestách do střediska Solitude v americkém Utahu vůbec dostat.

"Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Potřebovala jsem to," řekla třiadvacetiletá závodnice po šestém vítězství v SP v kariéře, díky kterému se ujala vedení v seriálu. "Je to skvělý. Sněží jako blázen, ale teď už mi to vůbec nevadí," uvedla pobaveně.

Ráno před závodem ale účastníkům závodu do smíchu úplně nebylo. Projet kaňonem Big Cottonwood na start bylo obtížné. "Dramatické. Mysleli jsme si, že se tam ani nedostaneme. Půjčili jsme si auto od českého kámoše, který pracuje pro Američany, abychom se sem vůbec dostali," popsala Samková.

Na startu byla včas, ale polovina závodníků to nestihla, proto se začalo jezdit až o dvě hodiny později. "Trénink probíhal v pohodě, na to jaké byly podmínky. Ale nebyla jsem si ničím jistá. Bylo to mega pomalý," řekla Samková.

Sněžilo i během závodů. První jízdu zvládla rodačka z Vrchlabí bez problémů, zamrazilo jí ale na startu semifinále. "Špatně jsem se odrazila a ještě do toho asi fouklo. Dala jsem totální placku na prvním skoku a myslela, že zůstanu na dopadu. Naštěstí jsem to odjela a dojela to druhá v klidu," uvedla.

Před finále si řekla, že pojede na riziko, i když trať byla dlouhá a náročná. "Ale už jsem pak nemusela jet další jízdu. Snažila jsem se do toho dát všechno a bylo to super. Naštěstí to všechno vyšlo, JP (servisman Jean Philippe Trottier) skvěle namazal a měla jsem štěstí, že jsem to odjela první a měla jsem klid na všechny odrazy," řekla Samková.

