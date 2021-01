Vlhová dostala košem od Němců, sáhla po týmu Ledecké. Skvělá spolupráce, chválí Bank

Sešly se na lanovce a domluvily spolupráci. Týmy dvou elitních lyžařek Česka a Slovenska se spojily, aby udržely krok s konkurencí. Ester Ledecká tak nově čerpá poznatky z trati i od koučů špičkové slalomářky Petry Vlhové.

Zatímco Ledecká dominuje především v rychlostních disciplínách, vedoucí žena Světového poháru exceluje v těch točivých. Teď jejich trenéři navzájem spolupracují, aby před každým závodem měli ty nejlepší informace o trati.

"V Söldenu jsme spolu jeli na lanovce a domluvili spolupráci. V rychlostních disciplínách je důležité, abychom jako trenéři pokryli co největší plochu tratě, které jsou obvykle dlouhé. Nás je málo, a tak musíme s někým spojit síly," vysvětlil deníku Aktuálně.cz trenér české obojživelnice Tomáš Bank.

Ledecká využívá dva trenéry, Vlhová tři, Bank má navíc k ruce i dva Rusy, jednoho Slovince a kouče z Nového Zélandu. "Těm ale spíš pomáháme my, protože jinak by byli úplně sami," dodává Bank.

Během tréninků či prohlídek trati vyrazí společně na svah a monitorují, kde je ideální stopa. "Každý pokryje nějakou pasáž. Když máme nízká startovní čísla, musíme si před závody nasdílet report z různých částí tratě. U sjezdů to i natáčíme a pak si záznamy vyměňujeme."

Tým Vlhové pod vedením italského trenéra Livia Magoniho potřeboval náhradu za rady od německých trenérů, kteří se na začátku sezony domluvili na kooperaci s Američany a Slovence dali košem.

"Nám se stalo něco podobného před rokem. Dřív jsme takhle spolupracovali se Slovinci, s týmem Ilky Štuhecové, ona pak vyměnila trenéra a ten se dohodl na spolupráci s Němci. Vzal nás sice s sebou, jenže Ester následně vyhrála v Lake Louis a Němci řekli ´Ledecká ne´ a přibrali místo nás Slováky," vzpomíná Bank.

Slovenská média udělala z "federální" spolupráce senzaci, podle které se dva chudí spojili a společně bojují ústrkům velkých a bohatých týmů, které jim ukázaly záda.

"Ale tak to vůbec není. Nechci ani říkat, že by to byla nějaká nevraživost. Prostě Němci jsou takoví. Vím, že kdybych přišel za Italy, tak by mi určitě pomohli, ale musel bych se jim podřizovat. Takhle aspoň pracujeme tak, jak potřebujeme," pochvaluje si Bank.

Pravdou je, že se Ledecká s Vlhovou na svahu ani pořádně nepotkají. "Holky spolu komunikují velmi málo, v podstatě se jen pozdraví," přiznal trenér Češky.

Trenéři předávají informace z trati Magonimu a teprve ten je pak tlumočí Vlhové. "Je to pozůstatek z doby, kdy spolupracovali s Němci, protože těm ona vůbec nerozuměla a nevěděla, kde jí hlava stojí. Proto jí to Livio raději sám překládá a vysvětluje."

A na to nejspíš trochu doplatila Vlhová v nedělním super-G, kde skončila až na 19. místě. "Udělala chybu přesně v pasáži mezi slovenským trenérem a mnou. Najela do brány moc napřímo. Startovala do závodu už jako druhá, tak je možné, že to nestihli s trenéry tak do detailu probrat," myslí si Bank.

Jeho svěřenkyně měla oproti tomu šestý nejlepší čas. "Myslím, že i tak je Livio se spoluprací spokojený. Je to borec, jeho rady na trati jsou dobré a zajímavé. Když on dává report, tak je to vždycky super," chválí italského experta Bank.

Nedá se říct, kdo z obou táborů má ze společné práce větší užitek, Češka má v plánu držet se především svých rychlostních disciplín a nepoleze elitní slalomářce příliš do zelí.

"Těžíme z toho navzájem. Nicméně obřáky jezdit letos moc nebudeme, je to škoda, ale nechceme, když má Ester tak dobře rozjetou sezonu, přepínat síly. V únoru už Ester mívá trochu problém s únavou, tak tomu chceme předejít," dodal trenér na konto desáté ženy průběžného bodování sezony sjezdařek.