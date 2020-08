Olympijský šampion Northug má další konflikt se zákonem, policie u něj našla kokain

Bývalý hvězdný běžec na lyžích Petter Northug má další problémy se zákonem. Třináctinásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský vítěz na sociálních sítích informoval, že poté, co ho policie přistihla při rychlé jízdě, nalezla v jeho domě kokain. Čtyřiatřicetiletý Nor se veřejně omluvil.

"Udělal jsem velkou chybu. Včera večer mě zastavila policie kvůli příliš rychlé jízdě. Vzali mě na odběr krve a policie našla v mém domě malé množství drog. Byl to kokain," uvedl v pátek Northug, jenž podle norských médií na úseku s povolenou rychlostí 110 km/h jel rychlostí 168 km/h.

"Je mi to moc líto kvůli všem, které jsem zklamal. Vím, že mě čeká trestní řízení. Přijímám zodpovědnost za to, co jsem udělal," uvedl jeden z nejlepších běžců na lyžích v historii, jenž ukončil kariéru v roce 2018.

Northug stejně jako svými skvělými výkony proslul nekonformním chováním na trati i mimo ni. Čelil kritice za aroganci a zesměšňování soupeřů, míval také spory s funkcionáři. Do křížku se zákonem se poprvé dostal v roce 2014, kdy pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu a z místa utekl. Dvojnásobný vítěz Světového poháru byl odsouzen na 50 dnů do vězení a k pokutě.