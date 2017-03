Polášek, Koudelka a Matura postoupili v Trondheimu do závodu SP

před 47 minutami

Trojice českých skokanů na lyžích Viktor Polášek, Roman Koudelka a Jan Matura zvládla dnešní kvalifikaci na čtvrteční závod Světového poháru v Trondheimu. Další dva reprezentanti Tomáš Vančura a Vojtěch Štursa se v Norsku v hustém sněžení do finálové padesátky nevešli. V nepříjemném počasí, kvůli němuž byla kvalifikace i na chvíli přerušena, předvedl nejdelší skok dne domácí Johann Andre Forfang. Nor dolétl na 140 metrů, v soutěži, která se započítává i do severského miniturné Raw Air, byl ale v celkovém pořadí až čtvrtý. Na prvním místě byl s pokusem o metr kratším hodnocen Kamil Stoch

