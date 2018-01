Po 70 kilometrech prohrála o metr. Smutné těsně unikla obhajoba vítězství na Marcialonze

před 6 hodinami

Kateřina Smutná podlehla ve finiši slavného běhu Marcialonga Brittě Johanssonové Norgrenové.

Predazzo - Kateřině Smutné těsně unikla obhajoba vítězství v slavném italském dálkovém běhu Marcialonga. Česká lyžařka do finiše po 70 kilometrech vjížděla před Brittou Johanssonovou Norgrenovou, ale na poslední chvíli ji švédská rivalka předstihla a vyhrála o metr.

Smutná vedla ještě padesát metrů před cílem. "Bylo to opravdu těsné, sama jsem byla hrozně unavená. Ale musela jsem to zkusit. S Kateřinou je to vždy těsné, ale doufám, že ještě pár soubojů v téhle sezoně svedeme," řekla Norgrenová.

Mezi muži v podobně těsném finiši uspěl Rus Ilja Černousov, jenž závodí za tým Lukáše Bauera. Na cílové pásce předjel Toreho Björsetha Berdala z Norska. Šestnáctý doběhl nejlepší Čech Stanislav Řezáč. Petr Novák nabral manko kvůli zlomené hůlce a obsadil 31. místo.

Jakš před olympiádou zazářil

V neděli se běžel také poslední závod Světového poháru v běžeckém lyžování před olympijskými hrami. Povedl se Martinu Jakšovi, jenž v Seefeldu doběhl desátý na patnáct kilometrů volně. Dosáhl tak nejlepšího umístění v sezoně a do Top Ten se vešel v rámci pohárového seriálu po dvou letech. Bodovala i Petra Nováková, jež skončila na desetikilometrové trati patnáctá.

V cíli ztratil Jakš na vítězného Švýcara Daria Colognu devět a půl vteřiny. Cologna, šampion nedávného Tour de Ski, se v pořadí SP posunul na stříbrnou pozici před Martina Johnsruda Sundbyho, jenž dnes skončil třetí. Nadále vede jiný Nor Johannes Klaebo.

Jakš se prosadil do elitní desítky poprvé od 9. ledna 2016, kdy skončil devátý rovněž v závodu s hromadným startem, tehdy však klasickou technikou. "Jsem rád, že se ukázalo, že příprava se daří. S výsledkem jsem moc spokojený. Co udělat, aby forma vydržela na olympiádu? Zvládnout cestu, dobře se srovnat s časovým posunem a hlavně zůstat zdravý," uvedl Jakš na svazovém facebooku.

Nováková doběhla do cíle 50 sekund po vítězné Američance Jessice Digginsové, bodovala podesáté v sezoně a navázala na sobotní 24. místo ze sprintu. "Mám dobrý pocit, rychlostně těm holkám stačím, k top výsledku chybí maličkosti - třeba nenechat se zavřít," uvedla Nováková. Kateřina Beroušková obsadila 42. pozici.