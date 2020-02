Peking, Atlanta a Deštné. Lyžařská elita míří za rekordním skokánkem do Orlických hor

"Je přímo úžasné, že tato jedna ze tří populárních akrobatických soutěží se bude konat tento pátek a sobotu v Orlických horách," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz patron této akce Tomáš Kraus, dvojnásobný mistr světa ve skikrosu.

Co bylo pro tento skoro až neuvěřitelný verdikt Mezinárodní lyžařské federace rozhodující?

Letošní závod se pojede poosmé pod názvem Soldiers, což je v Deštném tradiční akce s bohatou mezinárodní účastí. Díky velkému úsilí a euforii se vždy vydařila, což je pro Deštné pěkná vizitka. Jednání o letošním pořadatelství, a dokonce finálového závodu, bylo velice komplikované, ale nakonec rozhodla důvěra lyžařské federace ve schopnosti českých organizátorů a při všech závodech v Deštném skvělá atmosféra.

Jak velký skok závodníky čeká?

Šedesát přihlášených mužů a téměř třicet žen budou své triky předvádět na největším skoku na světě. Na rozdíl od akrobatických skokanů mají hůlky. Vzdálenost mezi odrazem a dopadem je kolem 25 metrů. Vždy jsem tyto borce obdivoval, hlavně při jejich prvních pokusech ještě před závodem, kdy se s celkovým prostředím seznamovali. Každopádně jejich vystoupení považuji za velice riskantní.

Jak bude tato akce finančně náročná?

Do této oblasti nevidím, ale podle šéfa organizačního týmu Jana Prouzy náklady na tuto akci skončily vždy hluboko pod deset milionů korun a letos se už dostaly nad deset. Marketingová pomoc už nestačí, je nutná podpora ze státní pokladny. Zatím existuje jen příslib několika milionů od ministerstva školství.

Kdo ze špičkových zahraničních závodníků do Orlických hor přijede?

Především olympijský vítěz z Pchjongčchangu Nor Braten, dále medailista z posledních dvou olympijských her Američan Goepper a nejúspěšnější závodník na X-Games všech dob Švéd Harlaut.

Má někdo z českých reprezentantů naději na pěkné umístění?

Ženy se tohoto finále nezúčastní a z pětice mužů je českou jedničkou Matěj Švancer. Loni jako patnáctiletý získal na juniorském mistrovství světa v disciplíně Big Air stříbrnou medaili a letos si ze Zimních olympijských her mládeže v Lausanne přivezl zlato. Je to výjimečný talent, ale od příští sezony už bude zřejmě oblékat rakouský dres.

Reprezentační trenér Roman Dalecký:

"Ten dopad je dlouhý nějakých 50 metrů. Nelítá se na hranu dopadu, ale někam do půlky, kde je to nejpříjemnější. To může být nějakých 28 až 30 metrů délka letu"