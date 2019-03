Papadakisová a Cizeron mají čtvrtý světový titul v tancích na ledě

Aktualizováno před 1 hodinou

Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron mají čtvrtý světový titul v tancích na ledě. Pětinásobní evropští šampioni dnes na mistrovství světa v Saitamě jasně ovládli i volný tanec a porazili téměř o jedenáct bodů Rusy Victorii Sinicinovou a Nikitu Kacalapova. Žádný český taneční pár na MS nestartoval.

Třiadvacetiletá Papadakisová a o rok starší Cizeron před pěti lety právě na MS v Japonsku debutovali třináctým místem. O rok později už získali první světový titul a od té doby vládnou s výjimkou předolympijského roku 2017, kdy byli druzí za Kanaďany Tessou Virtueovou a Scottem Moirem.

Jejich dnešní volný tanec na hudbu americké písničkářky Rachael Yamagatové byl jasně nejlepší nejen po technické stránce. Od rozhodčích dostali takřka samé desítky také za choreografii, předvedení a interpretaci hudby. "Jsme s naším výkonem strašně spokojeni. Byla to těžká soutěž. Všichni závodníci dřeli a tance na ledě jsou letos na velmi vysoké úrovni. Odvedli jsme dneska dobrou práci a jsme na sebe hrdí," pochvaloval si Cizeron.

S velkým odstupem za nimi se dnes odehrával souboj o stříbro, ze kterého vyšli vítězně Sinicinová a Kacalapov. Získali tak první společnou velkou medaili. Kacalapov je bronzový medailista ze ZOH 2014 v Soči, ale tehdy ještě uspěl s Jelenou Ilinychovou.

Na jaře 2014 se pak dali dohromady se Sinicinovou a společně dosáhli maximálně na dvě čtvrtá místa na ME, přičemž to letošní bylo zaviněné pádem v rytmickém tanci. Na MS byli jen v roce 2016, kdy skončili devátí. "Už spolu bruslíme pět let, takže se dobře známe. Ta soutěž pro nás byla velmi náročná, ale dali jsme do toho všechno. Byl to dlouhý den. Byli jsme tady od časného rána," řekla Sinicinová.

Na bronzovou příčku se ze čtvrté pozice po krátkém tanci posunuli Američané Madison Hubbellová a Zachary Donohue. Vítězové prosincového finále Grand Prix si ve volném tanci vylepšili zhruba o dva a půl bodu letošní maximum. "Bruslit před tímhle úžasným japonským publikem je splněný sen. Cítili jsme, že jsme tady na mistrovství světa předvedli svůj nejlepší výkon v sezoně, a to byl náš cíl. To ostatní jsme nemohli ovlivnit," svěřila se Hubbellová.

Nakonec celkově porazili o 1,88 bodu úřadující vicemistry Evropy Alexandru Stěpanovovou a Ivana Bukina z Ruska, za nimiž po první části soutěže zaostávali o setinu bodu.

Světový šampionát dnes od 9:30 uzavřou volné jízdy mužů.

Mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě (Japonsko):

Taneční páry - konečné pořadí: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 222,65, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 211,76, 3. Hubbellová, Donohue (USA) 210,40, 4. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 208,52, 5. Weaverová, Poje (Kan.) 205,62, 6. Chocková, Bates (USA) 204,92.

9:30 muži - volné jízdy.