Otrlá Samková se koupe v mrazivé vodě. V Kanadě ji nespálí ani minus 35 stupňů

Natáhne koupací čepici, plavky a vleze do ledové řeky, i když venku mrzne. Snowboardistka Eva Samková si otužuje tělo, což jí pomáhá v zimě bojovat s chladnými podmínkami. Tento týden odjíždí před dalším dílem Světového poháru na přípravu do Kanady, kde ji čekají mrazivé teploty kolem -35 stupňů.

Samková má v sezoně za sebou dva závody Světového poháru ve snowboardcrossu. Zatímco v rakouském Montafonu o půl prkna vyhrála, v italské Cervinii ji soupeřka na trati "zavřela" a Češka v semifinále zbrzdila tak, že nepostoupila a nakonec skončila sedmá.

"Rozhodla se správně, nikdo nechceme, aby se Evka zranila nebo zranila další závodnice. A tam to reálně hrozilo," přiznal její trenér Marek Jelínek.

Šestadvacetiletá snowboardistka je tedy zatím na průběžném druhém místě Světového poháru. Co je pro reprezentantku skvělý výsledek, není pro fanoušky, kteří od dvojnásobné olympijské medailistky čekají vítězství.

"Kolem Vánoc jsem potkala takového staršího pána, bavili jsme se spolu, a když jsme se loučili, tak říká: Tak jsem vás rád viděl, hezký nový rok a to nevadí, že vám ten začátek sezony nevyšel. Z toho jsem pochopila, že si asi většina fanoušků myslí, že jsem sezonu nezačala dobře," vypráví Samková.

V týmu ale žádný tlak na výsledky není. "Řekli jsme si s Evkou, že tohle bude sezona, kdy si budeme v závodech zkoušet různé nové věci, a když se nám vedle toho povede uspět i v celkovém pořadí svěťáku, tak to bude jen bonus," dodává trenér.

Během Vánoc Samková odpočívala v klidovém režimu doma, ale dostala se i k zálibě posledních let: k otužování. S týmem trenéra Marka Jelínka pravidelně vyráží na koupel do ledových řek a jezer.

"Dělám to hlavně kvůli tomu pocitu, který mám potom. Ale říká se, že holky mají větší problém s prokrvením končetin, a mně to asi pomáhá. Snažím se doma netopit a všude je mi vedro. Zimu teď zvládám daleko líp," přiznává Samková.

Už se cachtala i ve vodě, která měla kolem jednoho stupně Celsia. Výraznou otužilost tak uvítá už tento týden v Kanadě, kam odjíždí na přípravu před zastávkou Světového poháru ve středisku Big White.

"Má tam být minus 35, to bude super. Mají tam na sjezdovkách 220 centimetrů sněhu, to je o dost lepší než u nás," pochvaluje si obhájkyně celkového triumfu ve Světovém poháru.

V domácích podmínkách by ani trénink na světové úrovni nemohla absolvovat.

"My trénujeme ve svěťákových tratích jen na svěťácích. Na velké tratě nemáme hory ani peníze. Ježdění v Kanadě nám snad pomůže k tomu, aby byl výkon lepší," věří Jelínek.

Na poslední závodní zastávce v Itálii si česká hvězda trochu pochroumala koleno, když plnou vahou dopadla na plochou část tratě, ale už je v pořádku.

"Já už nemůžu dávat tolik 'placek' jako ty mladý, mám už unavenější kolena. Až hodinu dvě po závodě jsem zjistila, že mě to trošku bolí a mám to nateklé. Trochu jsem se bála, protože to bylo koleno, které je po operaci křížového vazu. Ale je to v pohodě," oddechla si Samková.

Minulý týden byla na snowboardcrossovém kempu na Dolní Moravě, který její tým tradičně pořádá. "Děti byly milé, byla sranda, bavilo mě to," libuje si. Další kemp, ze kterého mohou vzejít noví nadějní snowboardcrossaři, proběhne první týden v únoru na Lipně.

Po závodě v Kanadě se český tým přesune do Německa, kde by se měl na přelomu ledna a února jet další závod SP.