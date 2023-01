Olympijská vítězka Vlhová se těší do Špindlu: Cítila jsem se tam jako doma

Olympijská vítězka ve slalomu Petra Vlhová se těší do Špindlerova Mlýna na prakticky domácí atmosféru. V Krkonoších ji zažila před čtyřmi lety, kdy vyhrála obří slalom a skončila třetí ve slalomu. Tentokrát se 28. a 29. ledna uskuteční v Česku dva slalomy, ale Vlhová se změnou programu nezaobírá. Řekla to v on-line rozhovoru s českými novináři.

Do Špindlerova Mlýna jezdila závodit už v mládežnických kategoriích. Před čtyřmi lety zde prožila velmi příjemný závodní víkend. "Cítila jsem se tam jako doma. Měla jsem i to štěstí a dobrou formu, že jsem dokázala vyhrát v obřím slalomu. Mám na to ty nejlepší vzpomínky," svěřila se slovenská lyžařská hvězda.

Početná skupina fanoušků včetně blízkých ji podporuje na řadě jiných závodů. Slovenské vlajky byly k vidění i při úterním slalomu ve Flachau, kde poprvé v sezoně vyhrála. "Myslím, že ve Špindlu bude fanoušků mnohem víc. Je to Česká republika, je to blízko," předpokládá.

Většinou diváckou podporu mezi slalomovými brankami neslyší. "Teď ve Flachau jsem je vnímala, protože tam je ze startu vidět do cíle. Jinak je vnímám, jen když přijedu do cíle," uvedla.

Čtyři roky starý triumf v obřím slalomu nezopakuje, protože mezinárodní federace nakonec Špindlerovu Mlýnu místo této disciplíny přidělila na sobotu náhradní slalom za zrušený závod v Záhřebu. Zohlednila při tom i aktuální nedostatek sněhu a předpověď počasí, připravit svah na slalom bude jednodušší.

"Já se tím nějak hlouběji nezabývám. Je mi v podstatě jedno, jaké závody tam budou. Důležité je, že budou," komentovala to Vlhová.

Sedmadvacetiletá Slovenka si loňským triumfem na zimních olympijských hrách v Pekingu splnila poslední velký cíl. Najít motivaci do poolympijské sezony pro ni proto bylo těžší než dřív. "Myslím, že bylo normální, že jsem motivaci neměla a musela jsem ji najít. Momentálně se cítím dobře a opět jsem tu motivaci získala," svěřila se.

Po minulé sezoně si dopřála měsíční volno, kdy na lyže vůbec nemyslela. Pak postupně hledala cestu zpět. "Věděla jsem, že lyžování mě stále baví a mám do něj chuť. Věděla jsem, že to přijde. Snažili jsme se udělat vždy to nejlepší a postupně to přicházelo," uvedla slalomářská mistryně světa z roku 2019.

Návrat do formy potvrdila výhrou ve Flachau, která pro ni byla první v této sezoně. Na triumf čekala deset měsíců. "Cesta byla dlouhá. Vím, čím vším jsem si prošla od posledního vítězství ve Světovém poháru. O to byly ty emoce větší," pochvalovala si.

Každá výhra je pro ni cenná i vzhledem k tomu, že soupeří s americkou hvězdou Mikaelou Shiffrinovou. Ta vyrovnala rekordních 82 vítězství jiné Američanky Lindsey Vonnové a také Vlhová je přesvědčená, že je jen otázkou času, kdy rekord překoná.

"Pro mě je čest s ní závodit. Jednou budeme vzpomínat, že jsem s ní dokázala závodit, že jsem ji dokázala porážet. Ale někdy je to trochu těžší být s někým, kdo stále vyhrává. Proto jsem měla takovou radost ve Flachau, že jsem ji v její éře dokázala porazit a vyhrát. To svědčí o tom, že jsem silná. Porazit Mikaelu nyní je opravdu těžké," uvedla Vlhová.

Špindlerův Mlýn uvidí jejich další duely za dva týdny.