Odermatt vyhrál obří slalom ve finále SP a překonal Maierův bodový rekord

Švýcarský lyžař Marco Odermatt vyhrál obří slalom ve finále Světového poháru v Soldeu a se ziskem 2042 bodů v sezoně překonal rekord Hermanna Maiera z roku 2000. Maximum bývalé rakouské hvězdy vylepšil o 42 bodů.

Pětadvacetiletý Odermatt v Andoře jen potvrdil oslnivou formu z končícího ročníku. V něm si s předstihem zajistil obhajobu celkového prvenství v seriálu, navíc získal malé křišťálové glóby za obří slalom a super-G. Obě disciplíny rovněž ovládl na mistrovství světa.

Dnes za vítězstvím vykročil nejrychlejším časem v prvním kole, ve druhém byl lepší pouze Švýcar Thomas Tumler, jenž nakonec obsadil pátou příčku. Odermatt vyhrál s náskokem dvou sekund před Henrikem Kristoffersenem z Norska, třetí skončil Marco Schwarz z Rakouska.

V sezoně si Odermatt připsal sedmé vítězství v obřím slalomu. Celkově třináctým úspěchem v ročníku vyrovnal rekord, o který se dosud dělili Ingemar Stenmark (13 výher zaznamenal v sezoně 1978/79), Maier (2000/01) a Marcel Hirscher (2017/18).

Sezonu Světového poháru uzavře v neděli v Soldeu slalom, v něm však Odermatt nestartuje.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Muži - obří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 2:19,64 (1:07,86+1:11,78), 2. Kristoffersen (Nor.) -2,11 (1:09,56+1:12,19), 3. Schwarz (Rak.) -2,29 (1:10,08+1:11,85), 4. Braathen (Nor.) -2,38 (1:09,00+1:13,02), 5. Tumler (Švýc.) -2,56 (1:10,55+1:11,65), 6. Windingstad (Nor.) -2,60 (1:09,55+1:12,69).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Odermatt 840, 2. Kristoffersen 660, 3. Kranjec (Slovin.) 464, 4. Schwarz 449, 5. Pinturault (Fr.) 409, 6. Meillard (Švýc.) 406.

Průběžné pořadí SP (po 37 z 38 závodů): 1. Odermatt 2042, 2. Kilde (Nor.) 1340, 3. Kristoffersen 1094, 4. Kriechmayr (Rak.) 953, 5. Braathen 874, 6. Meillard 857, …137. Zabystřan (ČR) 12.