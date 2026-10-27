Obviňovaly se ze špionáže. Teď svět lyžování žije nečekaným slovenským přátelstvím

Na tohle by šest let zpátky vsadil jen málokdo. Dvě největší rivalky poslední dekády si padají kolem ramen a drží v dlouhém objetí. Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová se totiž o víkendu v Rakouském Söldenu srdečně radovala z návratu Slovenky Petry Vlhové.
Byl leden 2020. Světový pohár alpských lyžařů v plném proudu a mezi slalomářkami to začala být pořádná přetahovaná. Hlavně mezi dvěma jmény - Vlhovou a Shiffrinovou.
Dvě v té době čtyřiadvacetileté lyžařky patřily mezi absolutní špičku točivých disciplín. To ještě nikdo netušil, že Vlhová příští sezonu ovládne celé pořadí prestižního seriálu.
Tehdy šlo jen o malý křišťálový glóbus a rivalita mezi oběma ženami byla obrovská.
Zašlo to až tak daleko, že tým americké hvězdy obvinil tehdejšího trenéra Vlhové Livia Magoniho, že nechává Shiffrinovou špehovat při trénincích a dokonce si její jízdu natáčí.
„Považujeme to za překročení jisté hranice, za níž nám už kradou naše duševní vlastnictví. Berou nám něco, co jsme vytvořili spolu s trenéry. Vytvořili jsme to a nikdo nás to neučil,“ zlobila se Shiffrinová.
Magoni nejprve v první reakci potvrdil, že se v některých věcech od americké slalomářky inspirují, ale když zaslechl, jakou aféru z toho lidé kolem rivalky Vlhové dělají, okamžitě obrátil a vydal ostré prohlášení.
„Američané nejsou zvyklí prohrávat. Musí se to naučit. Nevím, kde to vyhrabali. Typicky americký styl," čertil se Magoni. „Už s nimi nemluvím, nechci je ani vidět. Nechci vidět falešné tváře. Jsem kamarád s každým, ale kdo udělá něco takového, je konec.“
A teď více než šest let poté? Obě ženy stojí na svahu rakouského střediska a s úsměvem si padnou do náruče.
Oběma už je přes 30 let, mají hodně za sebou a zcela zjevně se rády vidí. Vlhová se v Söldenu vrátila k závodění po těžkém zranění kolene, které si způsobila před dvěma lety. Na úvod si dojela pro 23. místo v obřím slalomu, ale v prvním kole atakovala dokonce první desítku.
„Vůbec to neberu jako zklamání. Už se na věci v životě dívám trochu jinak, mám radost z toho, že jsem v prvním kole podala super výkon,“ nechala se slyšet Vlhová.
Američanka si ji našla v cílovém prostoru a šla ji záměrně obejmout. Před novináři pak dávnou rivalku dlouho chválila.
„V jejím případě jde o velmi úspěšný návrat. Po prvním kole, ve kterém jela parádně, jsem chtěla přeskočit bariéru a v cíli ji jít objímat. Byla to dlouhá cesta, aby se dostala zpátky, a má můj velký respekt, jak to zvládla,“ řekla slovenské STVR Shiffrinová.
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