O stroji času i vztahu se zlatým živlem. Eva je plyn a já brzda, říká herec Adamczyk

Ve filmu Poslední závod ztvárnil Emericha Ratha, toho třetího z příběhu legendárních lyžařů Hanče a Vrbaty. Je manželem zlaté olympijské medailistky. Hostem dalšího dílu podcastu Bez frází Plus, který je připravovaný ve spolupráci s deníkem Aktuálně.cz, byl herec Marek Adamczyk. Ten se rozpovídal nejen o svém vztahu se snowboardistkou Evou Adamczykovou, rozenou Samkovou.

Seznámili se na podzim 2018 během benefičního koncertu Světlo pro Světlušku. "Byl jsem tehdy sám a měl jsem pocit, že žádný vztah nehledám. Najednou přišel někdo, s kým mi bylo hrozně dobře a s kým jsem chtěl trávit čas. Nějakou dobu jsem si říkal, že jsem našel super kámošku. Pak to přišlo přirozeně. Když je někdo, kdo ti rozumí a před kým se nemusíš nějak filtrovat nebo upravovat, aby ses mu zalíbil, tak je to snadné," popisuje pětatřicetiletý herec začátek vztahu se snowboardcrossovou hvězdou, kterou si loni v září v Krkonoších vzal.

"Moc hezky se doplňujeme. Kdybychom byli auto, Evka je plyn a já jsem brzda. Ani bez jedné z těch věcí to auto nechceš řídit," směje se Adamczyk v rozhovoru s moderátorem Bez frází Plus Karlem Nocarem.

Impulzivní povahu dvojnásobné olympijské medailistky ilustruje na příkladu.

"Říkala, že by si možná pořídila ještě jednoho koně a za čtrnáct dní mi mezi řečí říká, že si musí nechat převést toho koně, co si koupila. Má tendenci hned udělat nebo říct to, co jí napadne. Prostě hned jednat. Já to často trochu brzdím, ale vlastně mě baví nechat se strhnout. Pokud nemám na první dobrou pocit, že je to úplná blbost, tak s ní do těch věcí rád jdu," vypráví herec.

Nedávno ukončil dlouholeté angažmá v Divadle na Vinohradech a postavil se na volnou nohu, rozhodnutí do jisté míry ovlivnil právě vztah se Samkovou, nyní Adamczykovou.

"Evka mi hodně pomohla v tom, abych se víc řídil vlastním srdcem. Mít vedle sebe takovouhle ženskou dá člověku hodně sebevědomí a síly k tomu, aby šel za hlasem svého srdce," vysvětluje.

"Deset let jsem něco dělal, říkal jsem si, že je to dobré, ale často jsem ten pocit ve skutečnosti neměl. Teď se pouštím do dobrodružství, vydávám se do neznáma," dodává Adamczyk.

V životě a v urovnávání myšlenek mu pomáhá deník, který si píše už od roku 2007.

"Mám takové motto: Myšlenku, kterou zapíšeš, vytříbíš. Poznáš podle toho, jestli máš v hlavě velký bordel, nebo jen menší. Navíc to funguje jako stroj času. Člověk si zapíše detaily, které by normálně zapomněl, deník mu je pak připomene," říká umělec a kmotr páté knihy Bez frází a poslední host podcastu Bez frází Plus v roce 2022.

Vzpomíná na to, jak se s projektem autenticky vyprávějícím příběhy sportovců poprvé setkal.

"Myslím, že to byl příběh desetibojaře Tomáše Dvořáka. Ten styl mě až šokoval. Jak je to upřímné a jak to jde do hloubky. Hrozně se mi to líbilo," říká Adamczyk.

V těžkých dobách přeje divákům a čtenářům do roku 2023 lepší zítřky.

"Na všechny dopadají události posledních let. Nabízelo by se, abychom si mohli v příštím roce trochu odfrknout. Pevně doufám, že se stane pár dost dobrých věcí, které nám všem zvednou náladu. Třeba že budeme mít fajn prezidenta a že někdy skončí válka a porazíme Putina. Už jen tyhle dvě věci by spoustě lidem mohly dodat naději," uzavírá herec.