Novákův snový víkend pokračuje. Po životním výsledku byl dnes osmý

Lyžař Michal Novák skončil ve druhé etapě Tour de Ski na osmém místě. Stíhací závod na 10 km klasicky ve švýcarském Val Müstair vyhrál stejně jako sobotní sprint norský favorit Johannes Hösflot Klaebo.

Mezi ženami doběhla třináctá Kateřina Janatová a vyrovnala svůj nejlepší výsledek v distančních závodech. Zvítězila Norka Tiril Udnes Wengová a vybojovala první individuální vítězství ve Světovém poháru, který suverénně vede.

Novák po životním čtvrtém místě ve sprintu startoval díky času z kvalifikace do klasické desítky jako třetí 16 sekund za Klaebem. Norská hvězda soupeřům nedala šanci a doběhla si pro 13. etapové vítězství na Tour, čímž vyrovnala bilanci krajana Pettera Northuga. V dalším průběhu může Klaebo útočit na rekord, který drží se 14 dílčími triumfy Norka Therese Johaugová a Polka Justyna Kowalczyková.

Český reprezentant dlouho běžel ve skupince Klaebových pronásledovatelů na třetím či čtvrtém místě. Ve druhé polovině trati se mu ale vzdálili Francouz Richard Jouve a Ital Federico Pellegrino, naopak zezadu se dotáhli další soupeři.

"Snažil jsem se šetřit síly a netáhnout to úplně do extrémů. Věřím, že mi to dalo určitou výhodu do dalších závodů, konkurence se asi vydala o něco víc," řekl Novák v nahrávce pro média. "Nečekal jsem, že nás skupina za námi sjede tak rychle, a že nás v posledním okruhu pohltí. To mě malinko mrzelo. Stíhačky jsou ale specifické."

Pellegrino udržel tempo až do konce a svedl nakonec neúspěšný souboj o druhé místo s lídrem Světovém poháru Paalem Golbergem. Italský závodník narušil hegemonii norských lyžařů, kterých bylo v první šestici pět.

Za nimi finišovali Švéd William Poromaa a Novák, který ztratil na Klaeba 34 sekund. Šestadvacetiletý Nor ovládl již 54. závod Světového poháru a znovu vylepšil svou rekordní bilanci.

"S čím jsem nebyl úplně spokojený, byly lyže. Bránily mi v uvolněné jízdě. Cítil jsem pod nohama vosk a to jak v soupaži, tak ve střídáku do kopce. Není to výrazná chyba, ale je to věc, na které dlouhodobě pracujeme a snažíme se jí přijít na kloub," uvedl Novák.

Janatová po sobotním sedmém místě ve sprintu startovala se ztrátou 32 sekund na vítězku sprintu Nadine Fähndrichovou ze Švýcarska. V cíli stíhacího závodu byla o 1:16,2 minuty po první Wengové, která ve finiši porazila o čtyři desetiny sekundy Finku Kerttu Niskanenovou. O šest desetin za vítězkou zaostala třetí Švédka Frida Karlssonová.

"S dnešním závodem jsem velmi spokojená. Vyšlo téměř vše, co jsem chtěla a neztratila tolik pozic. Pořád je to jeden z nejlepších výsledků v klasice. Nepřehnala jsem začátek a držela si tempo. Lyže mi stoupaly výborně. Uvidíme, jak to bude dál," řekla Janatová.

Kateřina Razýmová vracející se po mateřské pauze si polepšila z 51. místa po sprintu na 27. příčku. Na vítěznou Norku měla dvouminutovou ztrátu.

V pondělí je na Tour de Ski volný den, v úterý se poběží v Oberstdorfu závody na 10 km klasicky.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val Müstair (Švýcarsko) - stíhací závod na 10 km klasicky:

Muži: 1. Klaebo 25:55,0, 2. Golberg (oba Nor.) -10,2, 3. Pellegrino (It.) -10,2, 4. Krüger -28, 5. Skar -29,6, 6. Nyenget (všichni Nor.) -33,4, …8. Novák -34,1, 48. Fellner (oba ČR) -2:07,5.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. Klaebo 27:49, 2. Pellegrino -10, 3. Golberg -10, 4. Krüger -28, 5. Skar -29, 6. Nyenget -33, …8. Novák -34, 48. Fellner -48.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Golberg 833, 2. Klaebo 732, 3. Pellegrino 601, 4. Holund (Nor.) 483, 5. Nyenget 461, 6. Jouve (Fr.) 460, …8. Novák 432, 64. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 134. Fellner 12.

Ženy: 1. T. U. Wengová (Nor.) 28:51,3, 2. Niskanenová (Fin.) -0,4, 3. Karlssonová (Švéd.) -0,6, 4. Kalvaaová -1,9, 5. L. U. Wengová (obě Nor.) -21,8, 6. Hennigová (Něm.) -41,9, …13. Janatová -1:16,2, 27. Razýmová -2:02,1, 54. Beranová (všechny ČR) -3:19,8.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 ze 7 etap): 1. T. U. Wengová 31:13, 2. Niskanenová, 3. Karlssonová obě stejný čas, 4. Kalvaaová -2, 5. L. U. Wengová -22, 6. Hennigová (Něm.) -42, …13. Janatová -1:16, 27. Razýmová -2:02, 54. Beranová -3:20.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 975, 2. Digginsová (USA) 739, 3. Karlssonová 676, 4. Fähndrichová (Švýc.) 654, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) 652, 6. Hennigová (Něm.) 576, …36. Janatová 195, 37. Beranová 191, 72. Antošová 72, 107. P. Nováková 8, 111. A. Nováková (všechny ČR) 6.