Senzace na konec roku. Novák má životní výsledek, i když se ve finále nechal vycukat

Český lyžař Michal Novák se blýskl v úvodu 17. ročníku Tour de Ski ve Val Müstair životním čtvrtým místem ve sprintu.

"Dneska to bylo nad očekávání. Takový začátek Tour jsem si ani nepředstavoval. Je to super, jsem fakt nadšený. Jde o nejlepší umístění v kariéře s tím, že bedna byla kousek," zářil Novák .

Šestadvacetiletý rodák z Karlových Varů byl ve finále poprvé a vylepšil své maximum ve Světovém poháru. Dosud byl nejlépe dvakrát pátý v závodech na 15 kilometrů v Ruce a Lillehammeru.

Zvítězil norský favorit Johannes Hösflot Klaebo před Italem Federicem Pellegrinem a dalším Norem Sindre Björnestadem Skarem. Na Klaeba ztratil Novák 3,39 vteřiny, od stupňů vítězů ho dělilo 1,20 vteřiny.

Český reprezentant se od začátku sprintu prezentoval výbornými výkony. V kvalifikaci skončil pátý, ve čtvrtfinále postoupil jistě z druhé příčky a vyhrál poté i semifinálovou jízdu.

Ve finále se držel od startu na druhém místě za Francouzem Lucasem Chanavatem. Na stejné příčce vjížděl i do závěrečného kola. V něm se však přes něj dostala trojice Klaebo, Pellegrino a Skar. V závěru Novák ještě odrazil útok Francouze Richarda Jouveho.

"Ve finále mě až moc vycukal Chanavat. Nechtěl jsem ztratit pozici, aby mě nezamkl kolem mantinelu. Tím by mě hodně zbrzdil," vysvětloval Novák.

"Snažil jsem se udržet pozici. V kopci už mě hrozně bolely nohy a neměl jsem tu dynamiku. Dost mi to tam uteklo. Trochu mě to sice teď mrzí, ale to si tak člověk po závodě říká. Čtvrté místo je skvělé," zopakoval český běžec.

Ve sprintu žen skončila sedmá Kateřina Janatová, rovněž nejlépe v kariéře. Sprint zahájila sedmým místem v kvalifikaci a ve čtvrtfinále byla druhá za Lottou Udnes Wengovou. V semifinále však jilemnická rodačka nestačila na vedoucí ženou Světového poháru Tiril Udnes Wengovou a další Norku Annu Kjersti Kalvaaovou.

"Jelo se mi velmi dobře. Lyže mě podržely a určitě se to povedlo i servisu. Uvidíme dál do Tour. Snad budu mít dostatek sil," komentovala úvodní díl Janatová.

Vyhrála Švýcarka Nadine Fähndrichová, která ovládla třetí sprint za sebou. Druhá byla Švédka Maja Dahlqvistová, třetí skončila Norka Lotta Udnes Wengová.

Tereza Beranová nenavázala na šestou příčku ze Světového poháru v Beitostölenu a vypadla ve čtvrtfinále. Po mateřské pauze se vracející Kateřina Razýmová se do vyřazovacích jízd nekvalifikovala a skončila na 51. místě.

Závod SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val Müstair (Švýcarsko) - sprint volně (1,5 km):

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:00,98, 2. Pellegrino (It.) -0,18, 3. Skar (Nor.) -2,19, 4. Novák (ČR) -3,39, 5. Jouve -3,41, 6. Chanavat (oba Fr.) -28,66, …66. Fellner (ČR) vyřazen v kvalifikaci.

Průběžné pořadí Tour (po 1 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:54, 2. Pellegrino -7, 3. Novák -16, 4. Skar -17, 5. Chanavat -19, 6. Jouve -23, …63. Fellner -1:15.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. Golberg (Nor.) 786, 2. Klaebo 682, 3. Pellegrino 557, 4. Holund (Nor.) 455, 5. Musgrave (Brit.) 442, 6. Jouve 438, …8. Novák 402, 64. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 3:23,56, 2. Dahlqvistová (Švéd.) -0,47, 3. L. U. Wengová -0,62, 4. T. U. Wengová (obě Nor.) -2,35, 4. Karlssonová (Švéd.) -3:39, 6. Kalvaaová (Nor.) -7,95, 7. Janatová vyřazena v semifinále, …20. Beranová vyřazena ve čtvrtfinále, 51. Razýmová (všechny ČR) vyřazena v kvalifikaci.

Průběžné pořadí Tour (po 1 ze 7 etap): 1. Fähndrichová 2:22, 2. Dahlqvistová -11, 3. L. U. Wengová, 4. T. U. Wengová obě -17, 4. Karlssonová -19, 6. Kalvaaová -21, 7. Janatová -32, …22. Beranová -1:02, 51. Razýmová -1:15.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 925, 2. Digginsová (USA) 738, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 639, 4. Karlssonová 632, 5. Fähndrichová 626, 6. Hennigová (Něm.) 541, …35. Beranová 191, 39. Janatová 175, 71. Antošová 72, 107. P. Nováková 8, 111. A. Nováková (všechny ČR) 6.