před 53 minutami

Běžkyně na lyžích Stina Nilssonová vyhrála pošesté v sezoně Světového poháru sprint a získala poprvé v kariéře a jako první Švédka vůbec malý glóbus za prvenství v disciplíně.

Mezi muži byl na trati 1,6 km volnou technikou v Québecu nejrychlejší lídr celkového pořadí SP Johannes Hösflot Klaebo z Norska, který potvrdil svoji dominanci ve sprinterských závodech osmým triumfem v ročníku. Čeští běžci v Kanadě nezávodí, o víkendu je čeká v Horních Mísečkách domácí šampionát.

Závod žen byl švédskou záležitostí. Za vicemistryní světa Nilssonovou doběhly její krajanky Maja Dahlqvistová a Jonna Sundlingová. Norská světová šampionka Maike Kaspersen Fallaová zůstala tentokrát těsně pod stupni vítězů a neohrozila Nilssonovou v čele hodnocení sprintu.

Vedoucí žena SP Ingvild Flugstad Östbergová z Norska zvýšila díky osmému místu náskok před Ruskou Natalií Něprjajevovou na 113 bodů.

Světový šampion Klaebo zvítězil před Italem Federicem Pellegrinem, který za ním skončil druhý i v hodnocení disciplíny. Další Nor Sindre Skar doběhl třetí a hned za ním se umístil Klaebův rival v boji o celkové prvenství v SP Alexander Bolšunov z Ruska. Norský obhájce velkého glóbu před ním zvýšil náskok jen na 24 bodů. O závěrečném soutěžním víkendu se v Kanadě ještě poběží dva distanční závody, v nichž je momentálně silnější Rus.

SP v běhu na lyžích v Québecu (Kanada) - sprint volně (1,6 km):

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 3:22,14, 2. Pellegrino (It.) -1,10, 3. Skar (Nor.) -1,55, 4. Bolšunov (Rus.) -1,57, 5. Häggström (Švéd.) -15,06, 6. Chanavat (Fr.) -33,76.

Konečné pořadí sprintu (po 12 závodech): 1. Klaebo 754, 2. Pellegrino 555, 3. Brandsdal (Nor.) 471, …57. M. Novák 19, 83. Pechoušek (oba ČR) 6.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Klaebo 1443, 2. Bolšunov 1419, 3. Röthe 855, 4. Krüger 770, 5. Tönseth 742, 6. Sundby (všichni Nor.) 689, …89. M. Novák 37, 131. Pechoušek 6.

Ženy: 1. Nilssonová 3:44,80, 2. Dahlqvistová -0,01, 3. Sundlingová (všechny Švéd.) -1,28, 4. Fallaová (Nor.) -10,01, 5. Karlssonová (Švéd.) -10,59, 6. Bjornsenová (USA) -14,43.

Konečné pořadí sprintu (po 12 závodech): 1. Nilssonová 626, 2. Fallaová 583, 3. Dahlqvistová 482, …76. Beranová 5, 81. Janatová (obě ČR) 2.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 31 závodů): 1. Östbergová (Nor.) 1454, 2. Něprjajevová (Rus.) 1341, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) 1133, 4. Johaugová (Nor.) 1066, 5. Digginsová (USA) 927, 6. Bělorukovová (Rus.) 848, …58. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.